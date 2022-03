Victoria Kennedy: „Jetzt ist nicht der Moment für die Diplomatie“

US-Botschafterin Victoria Kennedy über den Ukraine-Krieg und den positiven Nebenaspekt für EU und Nato.

Die Presse: Sie sind jetzt seit zwei Monaten in Wien, und plötzlich finden Sie sich am Rande eines Kriegsgebiets wieder, 500 Kilometer Luftlinie vom Konflikt entfernt. Das hätten Sie so wohl nicht erwartet.

Victoria Kennedy: Wir halten bei Tag neun eines brutalen, vorsätzlichen, ungerechtfertigten Angriffs Wladimir Putins auf die Souveränität der Ukraine. Das ist ein historischer Verstoß gegen die internationale Rechtsordnung. Wir erleben den Heroismus des ukrainischen Volks und die Solidarität der Welt in der Verurteilung dieses Kriegs. Putin war nicht interessiert an einer diplomatischen Lösung, die US-Präsident Joe Biden und die EU forciert haben.



Glauben Sie immer noch, dass die Tür zur Diplomatie offen ist, wie Sie vor wenigen Wochen in einem Gastkommentar in unserer Zeitung geschrieben haben?