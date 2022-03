Die 15-jährige Anastasia erzählt im Gespräch mit der „Presse“ von ihrer dreitägigen Flucht aus ihrer Heimatstadt. Und was sie sah: Panzer, Flugzeuge, brennende Autos.

Wien. „Ich hatte furchtbar Angst und habe gehofft, neu aufzuwachen, in die Schule zu gehen, meine Freunde zu treffen. Stattdessen musste ich mich vor Bombenangriffen in Sicherheit bringen.“ Das erzählt die 15-jährige Anastasia am Freitag im Gespräch mit der „Presse“.

Die junge Ukrainerin ist seit Sonntag mit ihrer philippinischen Mutter in Wien – der Vater musste in Kiew bleiben. Sie spricht über ihre Erlebnisse während der dreitägigen Flucht. Als sie am 24. Februar aufwacht, kann sie nicht glauben, was passiert.