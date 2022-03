Hochbegabte Haustiere

Jetzt ist also „Starmania“ wieder zurückgekehrt – womit bei uns daheim die Freitagabend-Gestaltung für die kommenden Wochen schon recht einseitig feststeht, hat das Kind doch schon die erste Staffel der Gesangstalente-Show mit großer Begeisterung geschaut.

Mit Talenten ist das ja so eine Sache. Nicht immer stimmen da subjektive Einschätzung und objektive Realität überein. Sie kennen sicher auch Eltern, die – sobald ihr Kind ein gesteigertes Interesse an einer Tätigkeit zeigt – davon ausgehen, dass es in diesem Bereich voraussichtlich hochbegabt ist, obwohl es sich in sehr vielen Fällen schlicht um die wunderbare kindliche Neugier handelt. In Kombination mit der großartigen Merkfähigkeit eh aller Kinder (Stichwort Memory-Spielen) kann es also passieren, dass ein vierjähriges Kind sehr viele Dinosauriernamen aufzählen kann, ohne dass sich deshalb gleich eine naturwissenschaftliche Karriere Darwin'schen Ausmaßes abzeichnet.

Das Kind hat da eine ganz ähnliche Sicht auf unsere Katzen: Wenn die etwas tun, was für Katzen völlig normal ist, sich etwa vom Esstisch per Weitsprung auf die Arbeitsfläche in der Küche begeben (beides nebenbei bemerkt Orte, an denen sie gar nicht sein dürften), spricht das Kind gern von „hochbegabt“. Ich wiederum würde die beiden als maximal durchschnittlich begabt bezeichnen, weil sie manche Katzen-Klassiker, wie eine angelehnte Tür mit einem Pfotenschubser zu öffnen, nicht unbedingt im Repertoire haben. Sicher, ab und zu gelingen ihnen geniale Aktionen. So schalten sie immer wieder eine Lampe ein und aus. Was aber weniger daran liegt, dass sie den Mechanismus durchschauen und große Freude am An/Aus-Effekt haben, sondern vielmehr daran, dass sich der Schalter am Boden befindet und sie beim Mäusejagen immer wieder zufällig auf ihm landen. Einmal hat unser Kater sogar unsere Rollos heruntergelassen. Die funktionieren bei uns elektrisch, beim Balancieren über die Bettkante (aka „akrobatisches Talent“) ist er beim Schalter angekommen und hat diesen betätigt. Zufall, sage ich. Wer weiß, sagt das Kind. In diesem Sinne: Suchen Sie Ihre Talente!

