Die Lust, wirklich Ja zu sagen

Hauptbild • (c) Alec Soth / Magnum Photos / pict (Alec Soth)

Es reicht nicht, die Regeln zu ändern und zu fragen, wie genau das Flirten und das Vögeln ablaufen. Es geht um eine neue sexuelle Kultur. Einvernehmlichkeit ist Lust und Lüsternheit und Schamlosigkeit. Sie ist der Horizont des Begehrens. Aus dem Buch „Sexuelle Revolution" von Laurie Penny.

Über Consent, also Einvernehmlichkeit, muss man vor allem wissen, dass es kein Ding ist. Einwilligung ist nichts Materielles, kein Hab und Gut. Es ist kein Gegenstand, den man in die Hand nehmen, kein Geschenk, das man jemandem machen und dann unhöflich zurückfordern kann. Consent ist ein Seinszustand. Wenn wir anderen unsere Einwilligung geben – sexuell, politisch, sozial –, ist das ein bisschen so, als würden wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken. Es ist ein Prozess. Es ist eine Interaktion zwischen menschlichen Wesen. Um Consent ranken sich immer noch Missverständnisse, und wir müssen uns allen zuliebe versuchen, zumindest einige dieser Missverständnisse auszuräumen.

Beginnen wir mit der schlechten Nachricht. Sie lautet: Es gibt kein einfaches Regelwerk, mit dem sich verhindern ließe, dass je wieder ein Mensch einem anderen Gewalt antut, sei es versehentlich oder absichtlich. Wenn es einfache Regeln gäbe, ein Rezept dafür, wer den ersten Schritt tut und wie es dann weitergeht, würde ich es aufschreiben und wäre jetzt schon fertig. Leider aber ist es so, dass wir in diesem Schlamassel stecken, weil es eben mehr braucht als ein einfaches Regelwerk.