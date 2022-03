1,25 Millionen flohen bereits aus der Ukraine

Die meisten Menschen kamen nach Polen.

Genf. Allein in einer Woche sind 1,25 Millionen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen: Diese enorme Zahl veröffentlichte die UN-Agentur für Internationale Migration (IOM) am Freitag. Etwa 672.000 Menschen seien nach Polen geflohen, 194.000 nach Moldau und 133.000 nach Ungarn. In die Slowakei kamen etwa 90.000.

Unter den Geflüchteten seien 78.800 Menschen, die nicht aus der Ukraine, sondern aus 138 verschiedenen anderen Ländern stammten. Dutzende Länder hätten die IOM um Hilfe gebeten, um ihre Landsleute aus der Ukraine in die Heimat zu holen. Die Organisation untersuche Berichte, wonach Ausländern medizinische Hilfe verweigert worden sei.

Tausende nach Österreich

Nach Österreich kommen derzeit täglich 4000 bis 5000 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet, heißt es. Doch 70 Prozent wollen weiter, in andere Länder, in denen sie Freunde oder Verwandte haben – groß sei der Andrang nach Deutschland. Dort verdoppelte sich die Zahl der registrierten Flüchtlinge binnen eines Tags. Die Polizei stellte bis Freitagmittag 18.436 Flüchtlinge fest, am Donnerstag hatte das Ministerium die Zahl mit 9436 angegeben.

In Tschechien trafen bis dato mehr als 50.000 Flüchtlinge ein. Es handelt sich fast ausschließlich um Mütter mit Kindern und ältere Menschen. Am Freitag trat in Tschechien der nationale Notstand in Kraft, um die Flüchtlingshilfe besser koordinieren zu können.

EU-Staaten einigten sich darauf, die Kriegsflüchtlinge unkompliziert aufzunehmen: Sie stimmten dem vorübergehenden Schutzstatus zu, er gilt zwei Jahre. Geflüchteten werden Mindeststandards wie Zugang zu Sozialhilfe und eine Arbeitserlaubnis garantiert. Die EU rechnet mit etwa sieben Millionen Vertriebenen.