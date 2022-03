Luxusjachten und mehr: Italien will Oligarchen 140 Mio. Euro abnehmen

Die Beschlagnahmung von Vermögenswerten wird von Italien vorbereitet.

Nachdem die Luxusjacht des russischen Oligarchen und TUI-Großaktionärs Alexej Mordaschow in Italien beschlagnahmt worden ist, will die italienische Regierung weitere Schritte gegen das Vermögen superreicher Russen in Italien unternehmen. "Italien bereitet die Beschlagnahmung von Vermögenswerten russischer Oligarchen im Wert von 140 Millionen Euro vor", kündigte der italienische Außenminister Luigi Di Maio am Freitagabend an.

"Während wir darauf warten, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg beendet, beschreiten wir weiter den Weg der Sanktionen. Dies ist die einzige Möglichkeit, Putin zur Vernunft zu bringen", so Di Maio.

Jachten beschlagnahmt

Im Zuge der Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Ukraine-Invasion hatte die Europäische Union Sanktionen gegen mehrere Oligarchen verhängt, denen eine Nähe zu Putin vorgeworfen wird. Bereits am Donnerstag hatte Frankreich die Beschlagnahmung der im Hafen von La Ciotat liegenden Mega-Jacht "Amore Vero" (Wahre Liebe) gemeldet. Das Schiff soll einem Unternehmen gehören, in dem Igor Setschin, Chef des russischen Energiekonzerns Rosneft, Hauptaktionär ist. (Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat dort einen Aufsichtsratsposten.)

Am Samstag beschlagnahmte die italienische Polizei im Hafen der nordwestlichen Stadt Sanremo die Megajacht "Lena". Dabei handelt es sich um eine 52 Meter lange Jacht mit einem geschätzten Wert von 45 Millionen Euro im Besitz Dollar des russischen Energie- und Infrastruktur-Tycoons Gennadi Timtschenko, ebenfalls ein Freund Putins. Timtschenko war schon vor dem Aufstieg Putins in den Kreml Eigentümer der Volga Group und Partner des Novatek-Konzerns. Der Kapitän des Jacht wurde über die Konfiszierung informiert, berichteten italienische Medien. Wartung und Reinigung sind auf dem Schiff erlaubt. Am Freitag wurde in Italien zudem schon die "Lady M" von Alexei Mordashov im Hafen von Imperia beschlagnahmt worden.

65 Millionen Euro teure Jacht "Lady M" beschlagnahmt

Am Freitag hat die italienische Polizei die Jacht "Lady M" sichergestellt - "im Einklang mit den jüngsten EU-Sanktionen", teilte Regierungsberater Ferdinando Giugliano mit. Die Jacht des russischen Oligarchen und TUI-Großaktionärs Alexej Mordaschow ist offenbar 65 Millionen Euro wert.

Mordaschow hatte in einer Erklärung vom Montag jede Verantwortung für den Ukraine-Krieg von sich gewiesen. "Ich habe absolut nichts mit den derzeitigen geopolitischen Spannungen zu tun und ich verstehe nicht, warum die EU mich mit Sanktionen belegt hat", schrieb er.

(APA)