Frauen an die Börse

(c) Caio Kauffmann

Frauen agieren am Finanzmarkt noch immer vorsichtiger und gehen weniger Risiko ein. Mehr Finanzbildung für Frauen soll das ändern.

Wer seine Freundin, Schwester, Tante oder Kollegin liebt – spricht mit ihr über Geld. Diesen Satz hat Larissa Kravitz schon unzählige Male in ihrem Leben wiederholt und will damit Frauen und den offenen Dialog über ihre Finanzen in die Mitte der Gesellschaft bringen.

Frauen und Männer investieren in der Finanzwelt sehr unterschiedlich, Frauen meistens defensiver. Hauptgründe dafür sind die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen – auch Pay-Gap genannt –, das fehlende Selbstbewusstsein und die fehlende Finanzbildung.