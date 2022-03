Geflüchtet aus Kiew: „Wir wollten es nicht wahrhaben“

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Aus Kiew nach Wien geflüchtet (v. l.): Olena Melchenko, ihr Sohn Bogdan und ihre Mutter Svitlana Zinchenko sowie Olena Kuvila mit ihrem Sohn Mykola. • (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Einige Tausend Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits nach Österreich gekommen. Die meisten sind bisher bei Freunden untergekommen – wie Olena Melchenko und Olena Kuvila, die mit ihren Familien nun in Wien wohnen, und so bald es geht zurückwollen.

Acht Minuten nach fünf. Diese Uhrzeit wird Olena Melchenko nie wieder vergessen. Genau um 5.08 Uhr früh wurde sie aus dem Schlaf gerissen. Durch den Lärm einschlagender Bomben.

In jenen frühen Morgenstunden am 24. Februar hat sich Melchenkos Leben in der Sekunde geändert. „Zehn Minuten waren wir nur in Panik“, sagt sie, „dann war mir klar, dass wir nicht in Kiew bleiben können.“ Heute, nicht einmal zwei Wochen später, sitzt Melchenko nach einer fünftägigen Flucht in der Küche einer Zweizimmerwohnung in Wien Landstraße.

Dass sie jetzt hier ist, in Österreich, in Wien, in einer fremden Wohnung, fühle sich immer noch surreal an, sagt sie. Neben ihr am Küchentisch sitzt ihre langjährige Freundin und Arbeitskollegin Olena Kuvila, gemeinsam sind sie aus der Ukraine nach Österreich geflüchtet: Melchenko mit ihrem 14-jährigen Sohn Bogdan und ihrer 75-jährigen Mutter. Kuvila mit ihrem Sohn Mykola, der gerade Geburtstag hatte, seinen sechsten. Den er ohne seine Großeltern, ohne seine Freunde und auch ohne seinen Vater verbringen musste. Denn Kuvilas und Melchenkos Ehemänner, beide ebenfalls seit Langem befreundet, mussten wie alle Männer im wehrfähigen Alter in der Ukraine bleiben.