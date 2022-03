Schachtar Donezk: Fußball ohne Zukunft, ein Klub ohne Heimat

Drucken

Hauptbild • Stille und leere Ränge sind in der geschlossenen Donbass-Arena seit Jahren Alltag. • (c) imago images/Russian Look (Alexander Rekun via www.imago-im)

Seit 2014 spielt Schachtar Donezk, der zweitgrößte Fußballklub der Ukraine, nicht mehr in seiner Heimatstadt, die Rückkehr in eine russisch kontrollierte „Volksrepublik“ ist undenkbar. Mit Beginn der Invasion stoppte die Liga, alle Legionäre sind geflüchtet, nur Klubangestellte blieben in Kiew, erzählt Schachtar-CEO Sergei Palkin.

Der Jubel in der Donbass-Arena ist lang verhallt. Abgesperrt und seit August 2014 von ersten Kriegswirren in Mitleidenschaft gezogen, wirkt das Oval in Donezk heillos verloren. Galt die Arena, die 2009 auf Wunsch von Oligarch und Schachtar-Klubchef Rinat Achmetow für 320 Millionen Euro gebaut worden ist und der Euro 2012 als Austragungsort für fünf Spiele dienen sollte, einst als Wahrzeichen und Aushängeschild des Kohlereviers sowie der Stadt mit 1,1 Millionen Einwohnern, ist es heute nur noch ein Mahnmal. Eines, das an goldene Zeiten der „Bergarbeiter“ erinnert, an sportliche Höhen der Orange-Schwarzen, die dreizehnmal ukrainischer Meister und viermal sowjetischer Cupsieger waren. 2009 gewann der Klub sogar den Uefa-Cup dank brasilianischer Legionäre und Achmetows Millionen.

In Donezk, Lugansk und auf der Krim begannen Krieg, Bombardements und Schießereien mit russischen Separatisten bereits 2014. Der Fußballklub flüchtete, spielte seitdem in Lemberg, Charkiw und bis zuletzt in Kiew. Pilgerten einst 50.000 Zuschauer stolz zu Heimspielen, wurden es im Lauf der Jahre, fern der Heimat, immer weniger. Schachtar, 1936 als Stachanowez Donezk und als Arbeiterklub (Bergarbeiter erhielten Urlaub für Spiele) gegründet, hatte seinen Glanz verloren. Unsummen hatte Achmetow seit 1996 in den Klub gepumpt, es war ein Kommen und gehen hochpreisiger Legionäre. Aber außerhalb von Donezk begeisterte der Klub kaum.