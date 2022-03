In Ordinationen bleibt die FFP2-Maskenpflicht

(c) APA/dpa/Marijan Murat

Die Lockerungen der Maskenpflicht betreffen Ordinationen und Gruppenpraxen von Ärzten nicht.

Der Samstag hat umfangreiche Lockerungen der Covid-Schutzmaßnahmen in Österreich gebracht. In Ordinationen und Gruppenpraxen bleibt die FFP2-Maskenpflicht aber bestehen. Darauf machte die Österreichische Ärztekammer am Sonntag aufmerksam.

Laut Maßnahmenverordnung des Gesundheitsministeriums haben Patienten, Besucher und Begleitpersonen in Ordinationen und Gruppenpraxen weiterhin eine FFP2-Maske zu tragen. Betreiber, Mitarbeiter und Dienstleistungserbringer müssen jedenfalls bei unmittelbarem Patientenkontakt eine FFP2-Maske tragen.

"Dies dient sowohl zum Schutz der Patientinnen und Patienten, aber auch dem Schutz unserer Gesundheitseinrichtungen und damit unser aller Versorgung", so die Ärztekammer.

Am "Öffnungstag" am Samstag sind 31.289 Corona-Infektionen gemeldet worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage.

