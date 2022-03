Immer, wenn Kalajdžić trifft

ÖFB-Stürmer Kalajdžić schoss den VfB zum 3:2-Sieg gegen schwache Gladbacher. Bleibt der Wiener bei den Schwaben?

Stuttgart. In seiner launigen Art sprach Saša Kalajdžić über sein Siegtor so, als hätte es die schweren vergangenen Monate in Stuttgart nie gegeben. Eine enorme Last war abgefallen, die Erleichterung bei den Schwaben war immens. Und auch beim 24-jährigen Wiener, dessen VfB-Zukunft nach langer Verletzungspause ungewiss ist. Die Gespräche zu einer Vertragsverlängerung wurden ja seitens der Klubführung ausgesetzt. Ob sein Tor zum 3:2-Sieg gegen Gladbach das Blatt jetzt wendet?

Mit dem bemerkenswerten Comeback-Sieg gegen Mönchengladbach und mit der Startelf-Rückkehr taute bei Stuttgart auch der Glaube im Abstiegskampf auf. „Ich wusste, den haue ich rein. Einfach sicher annehmen, umdrehen und ins lange Eck, danke schön“, sagte Kalajdžić.

Er beendete eine irre Serie: der Tabellenvorletzten siegte erstmals seit 11. Dezember 2021. Den dritten Abstieg seit 2016 zu vermeiden, bleibt eine komplizierte Aufgabe. Mit dem Auftritt gegen Gladbach wird ist das Unmögliche wieder realer. Der Relegationsplatz ist nur noch einen Punkt entfernt. „Wir haben gesehen, dass wir es können. Dieser Sieg war extrem wichtig“, so Kalajdžić. „Wir sind jetzt wieder näher dran.“ Und damit auch er mit einer Unterschrift in Stuttgart?

Für Gladbach und Trainer Adi Hütter geht die Talfahrt weiter. 2:1 geführt, 2:3 verloren – die erschreckend lustlosen „Fohlen“ rücken den Abstiegsplätzen näher. (red)



25. Runde: Bielefeld – Augsburg 0:1, Bayern – Leverkusen 1:1, Leipzig – Freiburg 1:1, Hertha – Frankfurt 1:4, Bochum – Fürth 2:1, Wolfsburg – Union 1:0, Stuttgart – Gladbach 3:2.



