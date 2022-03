Hachisch-Öl: US-Star in Moskau verhaftet

Basketball. US-Center Brittney Griner, 31, gilt als beste Spielerin ihrer Generation. Sie gewann Olympia-Gold, Titel in den USA und Russland und soll „Drogen transportieren“. Jetzt verschwimmen Verschwörungstheorien, Gesetze und Agenturmeldugen.

Moskau. Diese Verhaftung fällt genau in die Kategorie: auch das noch. Inmitten heftiger Spannungen zwischen Moskau und Washington wegen des Ukraine-Krieges wurde jetzt bekannt, dass Ende Februar eine berühmte US-Basketballerin auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo verhaftet worden ist. Der Basketball-Dachverband der USA teilte am Samstag mit, dass es sich um Olympiasiegerin Brittney Griner handle.

Die 31-Jährige ist eine sehr erfolgreiche Basketballerin in Amerika, seit 2013 in Diensten der Phoenix Mercury in der „Women National Basketball Association“, dem Pendant zur NBA der Herren. 2014 gewann die Center-Spielerin (2,03 Meter) aus Texas den Titel, stets die galt die Amerikanerin (Nr. 42) als eine der besten Werferinnen. Sie gewann Olympiagold 2016 in Rio und 2021 in Tokio, sie wurde zweimal Weltmeisterin mit dem US-Team, war NCAA-Champion und viermal EuroLeague-Siegerin, sie gilt als eine der besten Spielerinnen der Gegenwart – und jetzt drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft, weil in ihrem Gepäck Kartuschen für E-Zigaretten gefunden worden, die Haschischöl enthalten.

Griner wurde in Gewahrsam genommen und damit begann sich eine Spirale zu drehen aus Justiz, Ermittlungen, Presse-Aussendungen, Anwalts-Possen und Verschwörungstheorien rund um den Ukraine-Krieg oder LGTB-Bewegungen, weil Griner auch als Aushängeschild lesbischer Sportlerinnen in Amerika gilt. Aber, sie wird als Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen „groß angelegten Transports von Drogen“ geführt.

Straftat, Fehler oder Komplott?

Natürlich wittern viele einen Skandal, der ungeachtet der strengen russischen Gesetze bei Drogenvergehen rein der aktuellen Situation geschuldet ist. Ohne Invasion und westliche Sanktionen, so die Theorie, würde der siebenmalige US-All-Star nie und nimmer einsitzen. Vor allem nicht wegen eines „Verdampfers“ und einer „Flüssigkeit mit besonderem Geruch“.

Die Affäre stinkt? Oder wurde sie zu Recht verhaftet, weil Spürhunde auf dem Flughafen „angeschlagen“ hatten? Die Erklärung ihrer Agentin Lindsay Colas liest sich ungemein trocken, der „Guardian“ zitierte sie so: „Wir sind uns der Situation mit Brittney in Russland bewusst und stehen in engem Kontakt mit ihr, ihrer rechtlichen Vertretung, der Familie, ihren Teams und der WNBA. Da es sich um eine laufende rechtliche Angelegenheit handelt, können wir uns nicht weiter zu Einzelheiten äußern, können aber bestätigen, dass ihre geistige und körperliche Gesundheit unser Hauptanliegen bleibt, während wir daran arbeiten, sie nach Hause zu bringen.“

Seit 2015 bei Jekaterinburg

Griner war als einzige US-Spielerin nicht den Ausreise-Anweisungen der Botschaft gefolgt und – aus New York kommend – nach Russland eingereist. Seit 2013 spielte sie in der Saisonpause der WNBA in Europa, China und seit 2015 auch für UMMC Jekaterinburg. Es ist nicht unüblich, dass Basketballerinnen außerhalb der USA weiterspielen, 90 WNBA-Profis dribbelten zuletzt für eine Extra-Gage im Ausland. Griner verdiente in Russland eine Million Dollar pro Jahr, in Phoenix wird sie nur mit 228.000 Dollar entlohnt. Jekaterinburg ist für sie ein Geschäft, sie kannte Regeln, Gesetze und wusste, was sportliche Erfolge bedeuten. Der Klub gewann drei Mal den nationalen Titel und war dank Griner in der EuroLeague der Frauen 2016, 2018, 2019 und 2021 unschlagbar.

Es ist unklar, wie lange Griner inhaftiert war, ob sie es weiterhin ist. Auch da gehen die Berichte, ob Tass und Interfax da oder Reuters dort, in zweierlei Richtungen. Zuletzt stand sie am 29. Jänner auf dem Parkett, der US-Verband ist alarmiert. (fin)