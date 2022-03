Warum jetzt auch der Atomdeal wackelt

Das Palais Coburg in Wien ist seit Monaten die zentrale Drehscheibe der internationalen Verhandlungen über ein neues Atomabkommen mit dem Iran.

Eine neue Forderung Moskaus, die durch die internationalen Sanktionen wegen der Ukraine-Invasion motiviert ist, könnte den absehbaren Atomdeal mit dem Iran platzen lassen. Dabei hat dieser bald genug Uran für eine Atombombe.

Moskau/Teheran/Wien/Istanbul. Der Ukraine-Krieg gefährdet ein neues Atomabkommen zwischen der internationalen Gemeinschaft und dem Iran in der Zielgeraden: Nach monatelangen Gesprächen in Wien standen diese am Wochenende offenbar recht kurz vor einer Einigung – doch dann stellte Russland eine neue Forderung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Dadurch geraten die Diplomaten kurz vor der Ziellinie ins Straucheln – und es drängt die Zeit, denn der Iran wird bald genug Material für eine Atombombe haben.