Falscher Diplom-Ingenieur kann nicht reisen

Abnahme des Reisepasses hindere Freizügigkeit nicht, sondern stütze sie indirekt, so der VwGH.

Wien. Reisepass weg, Wegreise verpasst. So oder so ähnlich dürfte ein Niederösterreicher empfunden haben, nachdem ihm sein Pass entzogen worden war. Doch wurde er damit in unzulässiger Weise an der Ausreise gehindert, wie er in einer Revision an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) argumentierte?

Die Bezirkshauptmannschaft Baden hatte die Entziehung des Reisedokuments verfügt. Es war nämlich herausgekommen, dass der Mann unberechtigt den akademischen Grad „DI (FH)“ geführt hatte – die Abkürzung steht für Diplom-Ingenieur (Fachhochschule). Wie das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich daraufhin bestätigte, habe der Mann durch falsche Angaben bei der Passbehörde eine unrichtige Eintragung erwirkt; deshalb sei ihm der Pass zu entziehen.