Flieger überbucht: Weniger Geld wegen EU-Entschädigung

Passagiere, die am Gate abgewiesen werden, haben Anspruch auf eine pauschale Entschädigung. Diese müssen sie sich auch auf Folgeschäden anrechnen lassen.

Wien. Es war ein Angebot, das sie nicht annehmen konnten. Als ein Urlauberpaar im Mai 2019 in Schwechat zu einem verlängerten Wochenende in Neapel abfliegen wollte, wurden die beiden am Gate abgewiesen, weil der Flieger überbucht war. Mit dem angebotenen Ersatzflug hätte sich der Urlaub von zweieinhalb auf nur einen vollen Tag verkürzt, was die beiden Individualreisenden ablehnten.

Also bekamen sie das Geld für die Tickets. Außerdem stand ihnen die EU-rechtlich vorgesehene Pauschalentschädigung von jeweils 250 Euro wegen Nichtbeförderung zu. Aber wie weit konnten sie auch mit einem Ersatz der Folgeschäden rechnen, konkret jener 845,46 Euro Hotel- und Mietwagenkosten, die der Mann nutzlos ausgegeben hatte?