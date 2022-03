Gilt Rüstung bald als „nachhaltig“?

Waffenausgabe an Kämpfer der territorialen Verteidigungseinheiten in Kiew vergangene Woche.

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat ein Umdenken eingesetzt: Die Kurse von Rüstungsfirmen sind gestiegen, Banken können sich wieder vorstellen, Waffen zu finanzieren. Ob der Trend anhalten wird, weiß freilich keiner.

Wien. Wie investiert man moralisch richtig und nachhaltig? Bis vor Kurzem herrschte in Europa zumindest in einem Punkt weitgehend Einigkeit: Investitionen in Rüstung würden dafür nicht infrage kommen. Im Vorfeld der DAX-Reform vor einem Jahr wurde gar diskutiert, Rüstungskonzerne („Unternehmen mit Umsätzen von mehr als zehn Prozent mit kontroversen Waffen“) von einem Einzug in den Frankfurter Leitindex auszuschließen. Der Passus ließ offen, was „kontrovers“ bedeuten sollte, er wurde nach heftigen Debatten mit Branchen- und Aktionärsvertretern verworfen. Diese hatten argumentiert, dass die Sicherheit aufrechtzuerhalten und dafür Waffen zur Verfügung zu stellen nicht nur mit Nachhaltigkeit vereinbar sei, sondern vielmehr dazu beitrage, sie überhaupt zu ermöglichen.