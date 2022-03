Europas Leitbörsen rutschen ab, ATX verliert 7,1 Prozent

Der starke Anstieg der Ölpreise sorgt für große Verunsicherung. Der DAX sackte um 4,33 Prozent ab und notiert so tief wie zuletzt im November 2020. Der ATX sank erstmals seit Ende Februar 2021 unter 3000 Punkte.

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Der Abverkauf an den Märkten setzt sich damit auch zum Start in die neue Handelswoche ungebremst fort. Weiterhin sorgt der Ukraine-Krieg für hohe Unsicherheit unter den Anlegern. Der Euro-Stoxx-50 verlor zum Start um 3,93 Prozent auf 3416,18 Punkte. Der DAX in Frankfurt gab um 4,33 Prozent auf 12.528,02 Zähler nach und der FTSE-100 in London verlor 2,31 Prozent auf 6825,68 Punkte.

Der DAX und der Euro-Stoxx-50 hatten zuletzt im November 2020 so tief notiert. Der Eurozonen-Leitindex hat damit seit Beginn des Krieges in der Ukraine bereits rund 15 Prozent verloren. Von seinem Höchststand im November des Vorjahres ist der Euro-Stoxx-50 bereits mehr als 20 Prozent entfernt.

Möglicher Importstoff für Öl aus Russland

Am Montag waren es vor allem die stark gestiegenen Ölpreise die für hohen Verkaufsdruck sorgten. US-Außenminister Antony Blinken hatte wegen der weiteren Eskalation in der Ukraine neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland.

"Die hohen Ölpreise befeuern die Inflationssorgen und zeigen, dass der Krieg womöglich noch lange nicht ausgestanden ist", kommentierte Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research. Aufgrund des Angriffes auf die Ukraine stehen laut den Experten der Helaba die Wachstums- und Inflationsprognosen auf dem Prüfstand. Der Blick richtet sich daher in den kommenden Tagen und Wochen auf die aktuellen Stimmungsbarometer aus der Wirtschaft.

Satte Verluste

Während sich aus Branchensicht die Ölaktien noch halbwegs halten konnten, setzte es für die Aktien aus anderen Branchen wie etwa vor allem den europäischen Banken satte Verluste. Im Euro-Stoxx-50 verloren die Titel der Ölkonzerne Totalenergies und Eni vergleichsweise noch geringe 0,7 bzw. 1,1 Prozent.

Am unteren Ende der Indextafel rutschten die Titel der italienischen Großbank Intesa Sanpaolao um satte 11 Prozent ab. Auch die Aktien der niederländischen ING Group verloren deutliche 9,5 Prozent. BNP Paribas gaben um 7,2 Prozent nach und Banco Santander tendierte um 7,1 Prozent schwächer.

Andere konjunktursensible Papiere gehörten ebenso zu den größten Verlierern. Darunter vor allem die Titel der Automobilbranche: Volkswagen minus 6,6 Prozent, BMW minus 6,1 Prozent und Stellantis minus 10 Prozent.

ATX unter 3000

Auch an der Wiener Börse hat sich am Montag in der Früh ein rasanter Abwärtstrend gebildet, auf welchem die heimischen Aktienindizes stark ins Minus rutschten. So rasselte der heimische Leitindex ATX erstmals seit Februar 2021 unter die Marke von 3000 Punkten.

Er notierte gegen 9.30 Uhr mit enormen minus 7,10 Prozent bei 2816,86 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime brach um 6,80 Prozent auf 1429,51 Einheiten ein. Der lange Schatten des Ukraine-Konflikts nach Westeuropa sorgt derzeit dafür, dass sich die wichtigsten Börsenbarometer von Tausenderstelle zu Tausenderstelle hinabhangeln.

Auch an der Wiener Börse dürfte der mögliche Importstopp von russischem Öl den Abwärtsdruck weiter gesteigert haben. Ein Barrel der Sorte Brent schoss zuletzt um knapp 8 Prozent auf 127,36 US-Dollar hinauf.

Erste Group und Raiffeisen verloren elf Prozent

Mit Blick auf die Aktienkurse rutschten die Papiere der Erste Group und der Raiffeisen Bank International um mehr als elf Prozent hinab. Dahinter sackten FACC und Marinomed um jeweils knapp neun Prozent ab. BAWAG verloren ebenso wie Kapsch TrafficCom und DO&CO mehr als sieben Prozent. Vor dem Hintergrund steigender Ölpreise konnten die Titel der OMV nicht zulegen. Sie verbilligten sich um 6,9 Prozent. Die Aktien des Branchenkollegen Schoeller-Bleckmann verloren geringere 1,7 Prozent.

Konjunkturdaten dürften vor dem Hintergrund der geopolitischen Ereignisse ins Hintertreffen geraten. Veröffentlicht wird dabei um 10.30 Uhr das Sentix-Investorenvertrauen. Dieses könnte allerdings einen ersten Hinweis auf das ZEW-Saldo geben.

(APA)