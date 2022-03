In Tirol schrumpft die Zahl an Bürgermeister-Stichwahlen

Thomas Oberbeirsteiner, Bürgermeister von Wattens, verzichtet auf ein Antreten im zweiten Durchgang. Und er ist damit nicht der Erste.

In Tirol dezimiert sich die Zahl der Bürgermeister-Stichwahlen für den kommenden Sonntag weiter: Nun verzichtete auch der ÖVP-Bürgermeister von Wattens (Bezirk Innsbruck Land), Thomas Oberbeirsteiner, auf ein Antreten im zweiten Durchgang. Somit wird es nach derzeitigem Stand 27 Stichwahlen geben. Oberbeirsteiner war am 27. Februar in der Direktwahl auf 27,59 Prozent gekommen, Herausforderer Lukas Schmied von einer neuen Bürgerliste auf 32,98 Prozent.

Letzterer ist nunmehr Bürgermeister der Gemeinde, die vor allem wegen des Kristallkonzerns Swarovski überregionale Bekanntheit aufweist. Auch in der Listenwahl hatte Oberbeirsteiner, der seit 2015 im Amt war, starke Verluste hinnehmen müssen. Auf Facebook sprach er von einem eindeutigen Wahlergebnis, das er respektiere. Er wolle sich nun komplett aus der Gemeindepolitik zurückziehen.

Zuvor war es bereits in Wörgl, Nassereith und Völs zu Verzichtserklärungen gekommen und wurde damit die Stichwahl hinfällig. Bis spätestens 8. März können noch etwaige Verzichtserklärungen der Wahlbehörde bekannt gegeben werden.

