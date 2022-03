Apple-Keynote live mitverfolgen: Von iPhone SE bis Mac Mini Pro

Es ist die erste Apple-Keynote dieses Jahr und sie verspricht eine Fülle an neuen Geräten unter dem Motto „Peek Performance“. Welche Performance-Einblicke der iPhone-Konzern gewährt.

Am Dienstag, um 19 Uhr unserer Zeit, wird Konzernchef Tim Cook die ersten Neuheiten aus dem Hause Apple präsentieren. Es gibt ein paar Geräte, die als fix gesetzt scheinen, will man den Analysten, Insidern und Internetforen Glauben schenken: Dazu zählen ein neues iPhone SE, das iPad Air 5, das Mac Mini Pro und vielleicht sogar schon der Nachfolger des erst wenige Monate alten M1-Prozessors.

Was verrät der Titel der Einladung „Peek Performance"? Nicht viel, ehrlich gesagt. "Peak Performace" wäre leicht zu übersetzen: Spitzenleistung, aber mit "Peek" (spähen, einen Blick drauf werfen; Anm.d.Red) wird die ganze Sache schon schwieriger. Apple hat die Keynote auch ins Deutsche übersetzt. Da heißt es relativ schnöde: „Unsere Vorstellung von Performance.“ In den einschlägigen Online-Foren scheinen aber diese fünf Hardware-Kandidaten fix gesetzt zu sein.

Bevor das Event startet, ein kleiner Überblick über die zu erwartenden Geräte:

Das iPhone SE

Nach zwei Jahren Pause ist es offenbar Zeit für eine Auffrischung des iPhone SE. In seiner dritten Generation soll es einmal mehr durch einen verhältnismäßig günstigen Preis überzeugen. Beim Design sind wenige Veränderungen zu erwarten. So soll auch der Home-Button erhalten bleiben. Damit bleibt das iPhone SE inmitten aller neuen Apple-Handys alleine. Bei der technischen Ausstattung stehen der neue hauseigene Chip Apple A15 sowie eine 5G-Konnektivität hoch im Kurs.

Das iPad Air 5

Das Hardware-Update für das iPad Air wird schon lange sehnsüchtig erwartet. Auch hier gab es 2021 nichts Neues. Immerhin gab es im Vorjahr ein neues iPad 10.2 und iPad Mini. Erwartet werden auch hier technische Aktualisierungen, ähnlich wie sie im iPad Mini bereits vorgenommen wurden: A15 Prozessor, 5G, vier Lautsprecher statt wie bisher nur zwei und Unterstützung für Center Stage.

Das Mac Mini Pro

Apple hat in den vergangenen Jahren viel unternommen, um im Prozessor-Bereich autark werden zu können. Mit dem M1 ist der erste Prozessor nach Apples Vorstellungen bereits in ein paar Geräten im Einsatz. Schon Ende des Jahres wurde vermutet, dass der Mac Mini ein Update bekommen könnte. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Nun soll es aber wirklich so weit sein; inklusive M1 Pro, der auch schon im neuen MacBook Pro zum Einsatz kommt. Einer Version mit dem M1 Max stehen einige Analysten skeptisch gegenüber.

Kommt schon der M1-Nachfolger?

Erst im Herbst hat Apple gezeigt, was mit seinen neuen M1-Prozesoren möglich ist. Es wäre also mehr als überraschend, wenn nur ein halbes Jahr später bereits der noch leistungsstärkere Nachfolger präsentiert wird. Das meist sehr gut informierte Team von "Apple Insider" geht davon aus, dass der M2 bereits in den Startlöchern steht und spekuliert, dass dieser sich aber nicht wahnsinnig vom jetzigen Prozessor unterscheiden wird. Das Fertigungsverfahren bleibt bei fünf Nanometer, die einzelnen Kerne werden zwar etwas schneller getaktet, aber die Aufteilung - vier energiesparende und vier hocheffiziente Kerne - wird blieben. Bei der Grafikkartenleistung könnte aber nochmal nachgelegt werden. Auch ein Einsteiger-Chip (weniger Leistung, günstigerer Preis) steht hoch im Kurs.

Aber eine solche Keynote läuft nicht ohne den obligatorischen Updates zur Software. Und wenn schon ein iPad und ein iPhone enthüllt werden sollen, ist davon auszugehen, dass iOS/iPad OS 15.4 ein Thema sein wird. Immerhin gibt es da bereits die fünfte Entwickler-Version (Beta-Stadium). Einige Details dazu sind ja bereits bekannt. Es wird also spätestens morgen einen fixen Release-Termin geben, wenn nicht sogar bereits am Abend der Download zur Verfügung stehen.

Angemerkt sei hier nur noch, dass sich Gerüchte um eine mögliche Augmented-Reality-Brille bereits wieder verflüchtigt haben. Grund dafür, dass sie überhaupt aufkamen, war die Aufmachung der Einladung. Darin war eine kleine AR-Anwendung versteckt: Wird die Apple-Einladung über das iPhone aufgerufen, kann das bunte Logo überall platziert werden. Doch hier schaffte Bloomberg-Journalist Mark Gurman gleich auf Twitter für Klarheit: Seit 2020 sind solche Elemente in Apple-Einladungen versteckt: "Das hat keinen Bezug auf ein Apple AR/VR Headset (kommt nicht bis zum Ende des Jahres - wenn überhaupt)".

Wo kann die Keynote angesehen werden:

Mitverfolgt werden kann das Event auf nahezu allen Kanälen, ohne technische Limitierung auf Apple-Geräte. In den letzten Jahren hat Apple hier seine Einstellung massiv geändert. War es früher nur möglich über iOS/MacOS Geräte den Stream zu sehen, sollte jetzt die Frage lauten: Wo läuft er nicht?

