Zum Wohle der Mitarbeiter:innen

Auszeichnung. EBCONT wurde 2021 als eines der familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs ausgezeichnet.

Für den Großteil der Bewerber:innen ist nicht das Gehalt, sondern das positive Image des zukünftigen Arbeitgebers entscheidend für oder gegen eine Bewerbung. Die transparente Kommunikation der Unternehmenskultur kann dementsprechend im Kampf um neue Talente den Vorsprung vor der Konkurrenz ausmachen.

Welche Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen sind es dabei aber, die einen Arbeitgeber attraktiv machen? Neben den Benefit-Klassikern wie Events, Weiterbildung oder coolen Büros wird Nachhaltigkeit immer wichtiger: „Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur Mülltrennung oder E-Mobilität. Das Ziel ist es, motivierte Mitarbeiter:innen lange an das Unternehmen zu binden – und das gelingt nur, wenn sie sich am Arbeitsplatz wohlfühlen“, ist sich Johannes Litschauer, Geschäftsführer und Miteigentümer beim erfolgreichen IT-Dienstleister Ebcont sicher.

Hausinterne Goodies

So setzte Ebcont auf spezielle Benefits wie die Onlineweinverkostung über Videokonferenz im Lockdown, hat aber im Büro im Wiener Millennium Tower auch E-Bikes, die für private Ausfahrten auf der nahegelegenen Donauinsel genutzt werden können. Es finden regelmäßig interne Circles statt, mit Jahresbeginn hat das Unternehmen eine Ebcont Gesundheitsinitiative für alle Kolleg:innen mit verschiedenen Schwerpunkten wie psychischer und physischer Gesundheit und Gesundheit der Umwelt gestartet. Es gibt gratis 1:1-Coaching-Angebote mit Coaches aus den eigenen Ebcont-Reihen und das regelmäßig stattfindende „Ebcont Hausbankerl“, ein Remote-Event für Leute, die Probleme haben und Lösungen suchen.

Die eigene Arbeit kann in Absprache mit dem Kunden flexibel eingeteilt werden, Homeoffice war schon vor Covid Usus. Sport und Bewegung sind fixer Bestandteil des Socializing, sei es bei Läufen, Bergtouren oder bei Schi- und Wildwasser-Wochenenden. Viele Mitarbeiter:innen nehmen diese vielfältigen Angebote gerne und rege an.

Wer sind wir? Was macht unseren Spirit und unsere Werte aus? Diese Fragen beschäftigen Unternehmen wie Ebcont heute besonders stark und das Büro beziehungsweise das Rundum-Paket für die Mitarbeiter:innen ist eine gute Möglichkeit, die Werte zu präsentieren. Wichtig sind aber nicht nur Benefits der Unternehmensführung, sondern auch die Unterstützung jener Innovationen, die aus der Belegschaft kommt.

Freude über Auszeichnung

Und die Vermittlung der Werte scheint gut anzukommen. Denn Ebcont wurde 2021 zu den Top 15 der familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs gekürt. Die Medienmarke Freundin und die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu würdigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine gute Work-Life-Balance, Wohlfühlfaktoren sowie gleichberechtigte Karrieremöglichkeiten bei Arbeitgeber:innen. „Dass wir als relativ junges Familienunternehmen als eines der familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs ausgezeichnet wurden, freut mich sehr. Für Ebcont stehen unsere Kolleg:innen an erster Stelle, sie sind unser wichtigstes Kapital!“, freut sich Johannes Litschauer.

Das IT-Unternehmen im Familienbesitz setzt auch regelmäßig starke weibliche Zeichen nach innen und außen und ist seit heuer Partner und Sponsor der #ThenewITgirls. Aktuell hält Ebcont bei einem Frauenanteil von 13 Prozent, aber gerade im IT-Vertrieb ist man auf der intensiven Suche nach Frauen. Vor Kurzem hat Ebcont auch die Auszeichnung „kununu Top Company 2022“ erhalten und gehört damit zu den fünf Prozent der beliebtesten Arbeitgebern auf kununu.

Kolleg:innen aus über 39 Nationen sind aktuell im Unternehmen vertreten und so vereint der IT-Dienstleister mit Sitz im Millennium Tower und Standorten in ganz Österreich, Deutschland und seit Kurzem auch in den USA viele Kulturen und Diversitäten. So war es letztes Jahr ein großes Anliegen, im Pride Month nach außen ein sichtbares Zeichen für Solidarität mit der weltweiten LGBTQ+ Community zu setzen: mit einem weithin sichtbaren, in Regenbogenfarben strahlenden Millennium Tower, einem der Icons Wiens.

Interesse, bei uns an Board zu gehen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter www.ebcont.com/jobs