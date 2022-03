Russischem Turner mit "Z"-Symbol droht Disziplinarverfahren

Iwan Kuliak zeigte auf dem Siegespodest in Doha ein offenbar selbst aufgeklebtes „Z“ auf seinem Trikot. Ausgerechnet neben dem ukrainischen Sieger.

Der Internationale Turnverband (FIG) hat angekündigt, ein Disziplinarverfahren gegen den russischen Kunstturner Iwan Kuliak einzuleiten, weil er während einer Veranstaltung ein Symbol der Unterstützung für den Einmarsch Russlands in die Ukraine gezeigt hat.

Der 20-Jährige belegte am Wochenende beim Geräte-Weltcup in Doha den dritten Platz im Finale am Barren und zeigte den Buchstaben "Z" auf der Vorderseite seines Outfits, als er neben dem ukrainischen Konkurrenten Illia Kovtun, der Gold gewann, auf dem Podium stand.

Die russischen Streitkräfte haben nach dem Einmarsch Moskaus in der Ukraine den Buchstaben Z als Erkennungszeichen auf ihren Fahrzeugen verwendet. Auch einige Befürworter des Einmarsches haben das Symbol gezeigt.

"Der Internationale Turnerbund bestätigt, dass er die Stiftung für Turnethik bitten wird, ein Disziplinarverfahren gegen ... Kuliak nach seinem schockierenden Verhalten bei der Geräte-WM einzuleiten", heißt es in einer Erklärung.

Russland bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als "Spezialoperation", die nicht darauf abziele, Territorium zu besetzen, sondern die militärischen Kapazitäten des Nachbarn zu zerstören und die als gefährlich eingestuften Nationalisten gefangenzunehmen.

Veranstaltungen abgesagt, Teilnahme künftig verwehrt

Die FIG hat bereits alle ihre Veranstaltungen in Russland und Weißrussland abgesagt und erklärt, dass sie bis auf Weiteres keine weiteren Veranstaltungen in den beiden Ländern durchführen wird.

"Die FIG hat am 4. März weitere Maßnahmen gegen Russland und Weißrussland beschlossen. Ab dem 7. März 2022 dürfen russische und weißrussische Athleten und Offizielle, einschließlich Kampfrichter, nicht mehr an FIG-Wettkämpfen oder von der FIG genehmigten Wettkämpfen teilnehmen", heißt es weiter.

(Reuters)