Die ukrainischen Gurken

Es gibt solche und solche Gurken. Tomaten (Paradeiser für die Ostis) auch. Die in der Ukraine waren für mich der Hammer.

... sind die besten der Welt, fand ich vor Jahrzehnten, und so wird es vielleicht heute noch sein. Es war eine Geschmacksrevolution, so ganz anders als diese grünen Wasserschläuche in unseren Supermärkten.

Es ist schon lang her, 1999, hach, die Jungen und Junginnen kennen das nimmer wirklich. In dem Sommer reiste ich mit meiner damaligen Freundin, einer Russisch-Übersetzerin für Reisebüros, in die Ukraine. Es war eine Einladung von dort, eine lange Geschichte, egal.

Nach ein paar Tagen Kiew ging es auf die Krim - per Eisenbahn. In den grobschlächtigen, heruntergekommenen dunkelgrünen Waggons aus Sowjetzeiten war es lange brütend heiß, die Kühlung setzte nur zäh ein, die Klos waren fürchterlich, die Leute lieb - ein Hauch Distanz, aber bald bereit zur Annäherung.

Der Zug brummelte extrem gemächlich dahin, selten schneller als geschätzte 60 bis 80 km/h, über zwölf, ich glaub sogar mehr als 16 Stunden durch endlose Flachheit mit endlosen Sonnenblumenfeldern. Abseits von Städten hielt er bisweilen an kaum erkennbaren Haltestellen, wo sogleich Leute herbeiliefen und Getränke, Krapfen, Brot, Wurst, Obst und so weiter anboten.

Vor unserem Abteilfenster hielt eine Babuschka Gurken hoch. Ich lehnte mich hinaus, mit einem Ein-Dollar-Schein in der Hand, worauf sie groß schaute und mir gleich den ganzen Sack Gurken gab.

Das waren die besten Gurken der Welt! Sie waren frisch, roh, nicht eingelegt, aber schmeckten irgendwie hauchzart nach Kräutern, nach den ätherischen Gewürzen von Sonne, Tau und Acker, so komplett anders als diese Wasserdinger daheim. Eine Erleuchtung! Ich fand seither nie mehr bessere Gurken. Auch keine aus Österreich, nicht einmal Bio-Ware, sorry.

Vermutlich schmecken auch russische Gurken irgendwie anders. Ich möcht ja aus beiden einen g'hörigen Bauernsalat machen, dazu Schaschlik, russischen Wodka und ukrainischen Gorilka in rauen Mengen. Es könnte doch so einfach, cool und locker sein. (wg)

Reaktionen an: wolfgang.greber@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2022)