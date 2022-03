Putins Ende wird die Ukraine sein

Krieg.Russland hat die Ukraine überfallen, und die Welt wundert sich. Ich wundere mich nicht.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Es tobt ein Krieg in Europa. Ein Krieg, dessen Anfang mehr als 20 Jahre zurückliegt und in Tschetschenien begonnen hat. Er wurde in Georgien fortgesetzt, in Syrien, in Donezk und Luhansk und auf der Halbinsel Krim. Putins Angriff auf die Ukraine ist lediglich die traurige Fortsetzung dieses Krieges.

Russland hat die Ukraine überfallen und die ganze Welt ist erstaunt, hat so etwas Verrücktes nicht erwartet, wundert sich. Ich wundere mich nicht. Immer wieder habe ich sein gehässiges Grinsen gesehen, wenn er über Tschetschenien gesprochen hat. Sein hasserfülltes Gesicht, seine vulgäre Sprache und den beispiellosen Zynismus, mit dem er Tausende ermorden ließ. Österreich und Deutschland hingegen waren von seinen Deutschkenntnissen fasziniert. Und von seinem Grinsen. Es war so einfach, die Augen zu verschließen, als er Tschetschenien völlig vernichtete. Tschetschenien war irgendwo. Wo genau eigentlich? Weit weg jedenfalls. Und muslimisch zudem. Was natürlich kein Verbrechen, aber doch ein wenig erschwerend war.