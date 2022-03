Held oder Spion? Denis Kireyevs mysteriöser Tod

(c) imago images/ITAR-TASS (Alexander Kryazhev via www.imago-images.de)

Denis Kireyev, im Bild auf der ukrainischen Seite ganz links sitzend (Bildmitte), war Teil des Verhandlungsteams in Belarus.

Der ukrainische Verhandler Denis Kireyevs soll vom eigenen Geheimdienst getötet worden sein. Das Verteidigungsministerium feiert ihn als „Helden“.

Die Nachricht sorgte für gewaltiges Aufsehen: Denis Kireyev, Mitglied der ukrainischen Verhandlungsdelegation, wurde getötet – und zwar vom ukrainischen Geheimdienst. Kireyev sei „exekutiert“ worden, hieß es anfangs unter Berufung auf den ukrainischen Sicherheitsdienst SBU. Später berichteten ukrainische Medien, Kireyev sei beim Versuch, ihn zu verhaften, erschossen worden. Der SBU habe stichhaltige Beweise für einen „Verrat“ des ukrainischen Verhandlers gehabt – unter anderem Mitschnitte von Telefongesprächen, schrieb die „Ukrajinska Prawda“. Im Internet kursierte ein Bild, das angeblich den Leichnam Kireyevs zeigte.

„Besonderer Einsatz“

Stunden später meldete sich dazu auch das ukrainische Verteidigungsministerium zu Wort – jedoch mit einer völlig anderen Darstellung: Kireyev sei gemeinsam mit zwei anderen Männern während eines „besonderen Einsatzes“ für die Ukraine ums Leben gekommen. Die drei seien „Helden“ und hätten als Geheimdienstoffiziere für das Verteidigungsministerium gearbeitet. „Sie starben bei der Verteidigung der Ukraine, und ihre Taten brachten uns dem Sieg näher.“ Welche der beiden Versionen nun stimmt, oder ob es sich auch um einen internen Machtkampf handeln könnte, war zunächst nicht verifizierbar.

Kireyev hatte für die Ukraine an der ersten Gesprächsrunde mit einer russischen Delegation am 28. Februar teilgenommen. Die Verhandlungen, die an der Grenze zu Belarus stattfanden, waren weitgehend ergebnislos verlaufen.

Der 44-jährige Kireyev war in den vergangenen Jahren als Manager in verschiedenen Unternehmen tätig gewesen, unter anderem im Bankensektor. Er soll auch über gute Kontakte zu russischen Oligarchen verfügt haben.

(w.s.)