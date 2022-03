(c) imago images/ZUMA Wire (Emergency Service of Ukraine via www.imago-images.de)

Spur der Verwüstung. Nach einem russischen Luftangriff in der ukrainischen Stadt Zhytomyr.

Umzingeln, aushungern, sturmreif schießen - Russlands Truppen unter Putins Befehl wenden diese brutale Methode nicht zum ersten Mal an. Ihr fielen zahllose Zivilisten in Syrien und Tschetschenien zum Opfer.

Das Angebot aus Moskau hatte offenbar einen Haken: Ukrainische Zivilisten dürfen umkämpfte Städte zwar verlassen. Die Fluchtkorridore sollen aber Richtung Russland und Belarus führen. Die Verhandler aus Kiew lehnten diesen russischen Vorschlag deshalb auch zunächst ab - wohl auch aus Sorge, Moskau könnte damit versuchen, Punkte im Propagandakrieg zu machen.

Klar ist jedenfalls: Die Menschen, die sich in Kellern vor dem russischen Bombardement verstecken müssen, benötigen dringend Hilfe. Die russischen Truppen machen keinerlei Anstalten, ihren Beschuss einzustellen. Also brauchen die Menschen die Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen.

Und die Zeit drängt. Denn die Militärplaner in Moskau scheinen auf eine brutale Methode zurückzugreifen, um die Städte der Ukraine zur Kapitulation zu zwingen: umzingeln, aushungern, sturmreif schießen. Diese Strategie ist nicht neu. Russische Einheiten wandten sie schon 1999 an, als sie auf Befehl Wladimir Putins das abtrünnige Tschetschenien wieder unter die Herrschaft Moskaus brachten. Die tschetschenische Hauptstadt Grosny fiel dabei in Trümmer.

Und auch in Syrien wurden Städte erst von der Versorgung abgeschnürt und dann vom Regime mit Hilfe der russischen Luftwaffe in Schutt und Asche gelegt. Spätestens jetzt in der Ukraine sollte dem Westen klar werden: Wladimir Putin ist ein Wiederholungstäter.