Sie war Ministerin für Familie und Jugend von 2013 bis 2017 - jetzt sitzt Sophie Karmasin seit Freitag in Untersuchungshaft wegen Tatbegehungsgefahr. Anna Thalhammer erklärt, was ihr die Staatsanwaltschaft vorwirft. Was die Meinungsforscherin Sabine B. ihrer ehemaligen Chefin Karmasin vorwirft und was Sebastian Kurz dazu sagt.

Schnitt: Georg Gfrerer