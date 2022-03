Europas ärmstes Land und der Flüchtlingsstrom

Die Ex-Sowjetrepublik Moldau hilft Flüchtenden aus der Ukraine, stößt dabei aber zunehmend an Grenzen.

„Wir werden diesen Menschen helfen.“ Maia Sandu gab die Richtung schon am ersten Tag vor, als plötzlich Tausende Flüchtlinge an der Grenze standen. Und die Bevölkerung der Republik Moldau zeigt nun, dass die Worte ihrer Präsidentin nicht nur ein Lippenbekenntnis waren.

Am Grenzübergang Palanca im Süden des Landes, nahe der ukrainischen Stadt Odessa, bringen Freiwillige Essen, Tee und Decken, während die Flüchtlinge aus der Ukraine auf ihre Abfertigung warten. Einige bieten den Geflüchteten an, sie mit dem Auto kostenlos in die Hauptstadt Chişinau zu fahren, andere stellen Wohnraum zur Verfügung, einige Restaurants bieten kostenlos Essen an.

„Es ist extrem berührend“, sagt Bernhard Drumel, „man gibt her, was man teilen kann.“ Der Geschäftsführer der Hilfsorganisation Concordia verbrachte zuletzt mehrere Tage an der moldawisch-ukrainischen Grenze. Normalerweise kümmert sein Team sich um vernachlässigte Kinder und Alte in der Ex-Sowjetrepublik. Doch als mit der russischen Invasion in der Ukraine die Flüchtlinge kamen, schaltete man auf Soforthilfe um.

Tausende Menschen kamen über den Grenzübergang Palanca. IMAGO/ZUMA Wire

„Das Land ist überwältigt“