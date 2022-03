Die vage Friedenshoffnung von Antalya

Die Außenminister Russlands und der Ukraine sollen am Donnerstag beim Diplomatieforum der türkischen Regierung in einem Badeort zusammenkommen. Einen Tag davor kommt Isarels Präsident in die Türkei. Auch er will vermitteln.

Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges kommen die Außenminister von Russland und der Ukraine zu einem persönlichen Gespräch zusammen: Der russische Ressortchef Sergej Lawrow will sich am Donnerstag im türkischen Antalya mit dem ukrainischen Ressortchef Dmytro Kuleba und dem türkische Minister Mesut Cavusoğlu zusammensetzen, wie die Regierungen von Russland und der Türkei ankündigten.

Cavusoğlu sagte, er hoffe auf einen „Wendepunkt“ für den Krieg in der Ukraine. Das geplante Treffen ist der erste Erfolg für die türkischen Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt. Ankara sucht den Austausch mit Israel, das ebenfalls Verhandlungen in Gang bringen will. Der israelische Staatspräsident, Jitzhak Herzog, kommt am Mittwoch in die Türkei. Wichtigstes Ziel sei es, die Kämpfe so schnell wie möglich zu beenden, sagte Cavusoğlu. Dutzende Telefonate und Textnachrichten waren nach seinen Worten nötig, um die Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, und Kreml-Chef Wladimir Putin vereinbarten das Dreiertreffen schließlich bei einem Telefonat am Sonntag, wie die russische Regierung bestätigte. Lawrow und Kuleba wollten, dass er bei dem Treffen dabei sei, sagte Cavusoğlu. In Antalya findet diese Woche das jährliche Diplomatieforum der türkischen Regierung statt.