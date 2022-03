Weitere wirtschaftliche Konsequenzen des Ukraine-Kriegs: Adidas und Levi's schließen Geschäfte in Russland, Boeing kauft vorerst kein russisches Titan und Shell schränkt in Deutschland den Handel mit Heizöl und Diesel ein.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs und den Sanktionen gegen Russland ziehen sich weitere Konzerne ziehen zurück: Nach Weltmarktführer Nike und dem Konkurrenten Puma hat auch der deutsche Sportartikelkonzern Adidas verkündet, sich vorübergehend aus dem russischen Markt zu verabschieden. Der Betrieb der eigenen Geschäfte und des Onlinehandels in Russland würden angesichts des Kriegs gegen die Ukraine bis auf weiteres eingestellt, teilte Adidas am Montag mit. Die Mitarbeiter sollen aber weiterhin ihren Lohn bekommen.

In Russland - einschließlich der ehemaligen GUS-Staaten - betreibt Adidas rund 500 Läden, von fast 2.000 weltweit. Im Jahr 2020 erwirtschaftete der Konzern dort knapp drei Prozent des Umsatzes, neuere Zahlen liegen nicht vor. Bisher hatte Adidas in Reaktion auf den russischen Einmarsch nur den Vertrag mit dem russischen Fußballverband ausgesetzt, der noch bis Ende des Jahres gelaufen wäre.

Auch der Jeans-Hersteller Levi Strauss & Co (Levi's) stellt seine Geschäfte in Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorübergehend ein. Ein normaler Betrieb sei angesichts der Lage in der Region nicht haltbar, teilte der US-Modekonzern am Montag mit. Auch neue Investitionen in Russland kämen bis auf Weiteres nicht infrage. 2021 stammten rund vier Prozent der Erlöse von Levi's nach Angaben des Unternehmens aus Osteuropa, die Hälfte davon aus Russland.

Wirtschaftsprüfer auf Rückzug

Wie die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften KPMG und PwC zieht sich auch Deloitte aus Russland zurück - sowie auch aus Weißrussland. Nach einer ausführlichen Prüfung der Gesamtsituation würden die wirtschaftlichen Aktivitäten in den beiden Ländern beendet, teilte Deloitte Österreich am Montagabend mit.

Zu diesem Rückzug veranlasst sehe man sich vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine und den damit verbundenen weitreichenden wirtschaftlichen Sanktionen der EU und der USA gegen Russland. Davon betroffen seien rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte vor Ort.

Auch bei Deloitte Österreich seien Klienten von den aktuellen Sanktionen betroffen - einerseits da sie selbst in Russland ihren Geschäftsmittelpunkt haben, andererseits da sie via Deloitte Österreich Leistungen von Deloitte Russland in Anspruch nehmen. Deloitte-Österreich-CEO Harald Breit dazu: "Wir evaluieren derzeit alle Geschäftsbeziehungen ganz genau. Wir bitten alle Kunden, die betroffen sein könnten, sich mit unseren Partnern in Verbindung zu setzen, um etwaige Konflikte mit den aktuellen Sanktionen zu vermeiden und gemeinsam Lösungen zu finden." Deloitte fokussiere sich in der Region aktuell auf humanitäre Hilfe für die direkt vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine.

Boeing stoppt Titan-Kauf

Wegen des stoppt außerdem der US-Flugzeugbauer Boeing den Kauf des beim Bau seiner Maschinen eingesetzten Metalls Titan aus Russland. "Wir haben den Kauf von Titan aus Russland ausgesetzt", erklärte ein Konzernsprecher am Montag. Dank derzeitiger Lagerbestände und einer Vielzahl von Bezugsquellen verfüge Boeing über ausreichend Titan für die Flugzeugproduktion.

"Wir werden weiterhin die richtigen Schritte unternehmen, um eine langfristige Kontinuität sicherzustellen", erklärte der Konzern. Boeing setzt verstärkt auf den Einsatz des leichten und widerstandsfähigen Metalls, damit die Flugzeuge weniger wiegen und weniger Sprit verbrauchen. So macht Titan bei der Boeing 787 schon 14 Prozent des Materials aus.

Boeing arbeitet seit 1997 mit dem russischen Titan-Weltmarktführer VSMPO-Avisma zusammen, 2006 wurde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Vorstandsvorsitzender von VSMPO-Avisma ist der Oligarch Sergej Tschemesow, den die USA vergangene Woche wegen des Ukraine-Krieges auf eine Sanktionsliste gesetzt haben. Boeing wollte sich am Montag auf Anfrage nicht zu der Zusammenarbeit mit VSMPO-Avisma äußern.

Der Flugzeugbauer hat wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine seine Serviceleistungen für russische Airlines eingestellt - ein schwerer Schlag für die größte russische Fluggesellschaft Aeroflot, die die Boeing 737 und 777 nutzt. Zahlreiche westliche Unternehmen haben ihr Russland-Geschäft aufgrund des Ukraine-Kriegs vorübergehend gestoppt.

Shell schränkt Handel in Deutschland ein

Auch im Energiesektor gibt es Konsequenzen: Während die westlichen Mächte über einen Stopp von Erdöl- und Gasimporten beraten, hat der Ölkonzern Shell wegen der angespannten Marktlage den Verkauf von Heizöl, Diesel und anderen Produkten an einige Großkunden in Deutschland vorerst eingeschränkt. Das geht aus einem Schreiben von Shell Deutschland vom Montag hervor, das der Deutschen Presse-Agentur und dem "Handelsblatt" vorliegt.

Als Grund werden darin "massive Verwerfungen und Verknappungen auf den Energiemärkten" infolge des Kriegsausbruchs in der Ukraine, der folgenden Sanktionen und der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemieflaute genannt.

Um weiterhin vertraglich zugesagte Verpflichtungen erfüllen zu können, schränke man den sogenannten Spotverkauf ein - also den aktuellen Verkauf von Öl, Diesel und anderen Produkten ohne vorherige Vereinbarungen. Man setze alle Hebel in Bewegung, "die Lieferketten bestmöglich zu stabilisieren", es sei jedoch schwer absehbar, wie sich die Lage entwickle, hieß es. Eine Sprecherin des Unternehmens wollte die Entwicklung auf Anfrage zunächst nicht kommentieren.

Auch andere Olkonzerne sollen den Handel auf dem Spotmarkt laut "Handelsblatt" mittlerweile eingeschrankt haben, berichtet ein Insider. Zuvor hatte die Finanznachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Shell den Verkauf von Heizölprodukten in Deutschland einschränke.

(APA/red.)