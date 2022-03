"Salzburg kann jetzt eine Warteliste an Talenten abarbeiten"

Jochen Sauer, einst mit Ralf Rangnick bei Salzburg federführend und heute Leiter der Bayern-Nachwuchsabteilung, erklärt der „Presse", worauf es im Werben um junge Spieler ankommt.

Wenn Österreichs Meister Salzburg heute Abend in München (21 Uhr, live, Sky Sport Austria) im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales auf sein Pendant aus Deutschland trifft, dann prallen zwei Fußballwelten aufeinander. An dieser Tatsache änderte auch das Hinspiel (1:1) vor drei Wochen in Wals-Siezenheim nichts. Punkto Budget, Marktwert und Strahlkraft wird Bayern München selbst im Fall eines sensationellen Ausscheidens weiter in einer anderen Liga spielen.

Allerdings, Salzburg hinkt nicht in allen Bereichen hinterher. Geht es um die Jugendarbeit, das Verpflichten und Einbinden von Talenten, hat der heimische Branchenprimus sogar Vorteile. Jahr für Jahr gelingt es, hochbegabte Teenager aus aller Welt nach Salzburg zu locken, ihnen die Fußballwelt von Red Bull schmackhaft zu machen.