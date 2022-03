Juristinnen raten jungen Frauen ab, Anwältinnen zu werden

„Women in Law“ wollte zum Weltfrauentag wissen, wie es um die Stimmung bei den Juristinnen steht. „Die Antworten werfen teils erschreckende Missstände auf“, sagt Initiatorin Sophie Martinetz.

Die Ergebnisse der jüngsten Umfrage der Plattform „Women in Law“ zum Weltfrauentag 2022 könnte man als denkwürdig bezeichnen. Oder, wie es Sophie Martinetz, Gründerin der Plattform „Women in Law“ und Geschäftsführerin von „Future-Law“, formuliert: „Die Antworten werfen teils erschreckende Missstände auf.“

Eine der einprägsamsten Zahlen: 61 Prozent der Juristinnen stimmt der Aussage zu, „Den Anwaltsberuf würde ich jungen Frauen in meinem persönlichen Umfeld nicht empfehlen." Das liegt an der schlechten Work-Life-Balance, patriarchalen Mustern und daran, dass der Job nicht familienfreundlich ist. Diese Gründe, meint Martinetz, seien schockierend. Das Ergebnis würde in gewisser Weise auch die Ohnmacht ausdrücken, die Strukturen in den Kanzleien zu verändern.