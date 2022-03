Moderna verzichtet in armen Ländern auf Patentschutz

(c) REUTERS (Mike Segar)

Moderna will in 92 Ländern auf Patentschutz verzichten.

Der US-Pharmakonzern will in 92 Ländern dauerhaft Patentrechte und Lizenzeinnahmen für seinen Corona-Impfstoff nicht geltend machen.

Der US-Pharmahersteller Moderna will dauerhaft in schwach- und mittelentwickelten Ländern auf den Patentschutz seines Corona-Impfstoffes verzichten. Moderna werde in 92 Ländern auf seine Patentrechte und Lizenzeinnahmen verzichten, teilte ein Konzernsprecher mit. Die Länder hätten sich im Rahmen der internationalen Impfallianz Gavi qualifiziert. Zu den Ländern zählen vor allem afrikanische Staaten.

Zu Beginn der Pandemie hatte Moderna zugesagt, seine Impfstoffpatente nur während der akuten Gesundheitskrise nicht geltend zu machen.

(APA/Reuters)