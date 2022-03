356 Flüchtlinge aus Haiti vor Florida aufgegriffen

Es sei ein Glück, dass es bei der Schmuggelaktion keine Verletzten oder Todesopfer gegeben habe, sagt ein US-Behördenvertreter.

Vor der Küste des US-Bundesstaats Florida sind 356 Flüchtlinge aus Haiti von einem gestrandeten Schiff aufgegriffen worden. 158 von ihnen seien am Sonntag trotz rauen Seegangs von Bord gesprungen und hätten versucht, ans Ufer zu schwimmen, teilte die US-Behörde für Zoll- und Grenzschutz am Montag (Ortszeit) mit. Sie seien aus dem Wasser gerettet, medizinisch versorgt und anschließend vom US-Grenzschutz in Gewahrsam genommen worden. Es würden Abschiebeverfahren vorbereitet.

Die anderen 198 Migranten seien von der US-Küstenwache von Bord gebracht worden. Sie sollen auch nach Haiti zurückgebracht werden.

In Haiti herrschen bittere Armut, Bandengewalt und politisches Chaos. Anfang Juli 2021 war Staatspräsident Jovenel Moïse in seiner Residenz erschossen worden. Tausende haitianische Migranten versuchen in die USA zu gelangen.

Ein US-Behördenvertreter sagte, es sei ein Glück, dass es bei dieser Schmuggelaktion keine Verletzten oder Todesopfer gegeben habe. "Die kriminellen Organisationen, die diese Schiffe überladen, opfern die Sicherheit der Migranten zugunsten des Profits."

(APA/dpa)