Knapp 31.000 Neuinfektionen, 2760 Hospitalisierte

Der Aufwärtstrend bei den Infektions- und Spitalszahlen setzt sich fort - nur auf den Intensivstationen bleiben die Zahlen stabil. Seit gestern sind 45 infizierte Personen verstorben.

Die Ministerien melden heute 30.939 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich. Gestern noch wäre dieser Wert über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage gelegen, doch dieser ist ebenfalls angestiegen und liegt bei 31.475. Die Sieben-Tages-Inzidenz klettert auf 2466,5. Vor einer Woche lag sie noch bei 2111 und die Zahl der Neuinfektionen bei 24.788. Auch gestern gab es mit 26.153 neuen Fällen deutlich weniger als am heutigen Dienstag.

Auch in den Spitälern steigen die Zahlen weiterhin stark an. Seit gestern werden weitere 168 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektionen stationär behandelt. Insgesamt laborieren aktuell 2760 Hospitalisierte an einer Covid-Erkrankung. Auf den Intensivstationen gibt es zum Vortag keine Veränderungen. Hier werden weiterhin 195 Infizierte intensivmedizinisch betreut.

Seit gestern sind 45 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben. Allein innerhalb der vergangenen Woche haben 230 Infizierte ihr Leben verloren. Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich 15.071 Todesopfer zu beklagen. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 168,7 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Höchste Inzidenz in Vorarlberg

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet die Bundeshauptstadt mit 5840. Gleichzeitig hat Wien mit 2097,8 die niedrigste Inzidenz. Die höchste Inzidenz meldet Vorarlberg mit 2815,9. In Niederösterreich beträgt die Inzidenz 2689,5, in in Salzburg 2659,7, in der Steiermark 2612,2, in Tirol 2521,6, in Oberösterreich 2505,7, im Burgenland 2292,5 und in Kärnten 2204,1. Mit Dienstag gibt es in Österreich 293.688 aktive Fälle, wieder um 4.261 mehr als am Tag zuvor.

Am Montag sind nur noch 3.677 Impfungen durchgeführt worden, 384 waren Erststiche, so wenig wie seit Beginn der Impfkampagne im Jänner 2021. Derzeit haben 6.239.548 Menschen bzw. 69,9 Prozent der Österreicher einen gültigen Impfschutz.

(red./APA)