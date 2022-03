Krieg in der Ukraine.

Einsatz von Streubomben, Beschuss von Wohnvierteln und ziviler Infrastruktur, keine Rücksicht auf Zivilisten: Die deutsche Justiz sammelt Beweise für Kriegsverbrechen - zunächst ohne konkrete Beschuldigte.

Mögliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine haben in Deutschland nun auch den Generalbundesanwalt alarmiert. Wie die deutschen Behörden am Dienstag mitteilten, sollen nun Ermittlungen aufgenommen werden.

Eingeleitet wurde ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren, wie der deutsche Justizminister Marco Buschmann (FDP) der "Passauer Neuen Presse" sagte. Im Rahmen eines solchen Verfahrens werden zunächst ohne konkrete Beschuldigte umfangreich Beweise und Indizien gesammelt, um später gegen einzelne Täter vorgehen zu können.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat die Karlsruher Behörde konkrete Anhaltspunkte für bereits begangene Kriegsverbrechen. Die Ermittler befürchten zudem, dass es zu weiteren Straftaten kommt.

Todeslisten im Fokus

Nach Angaben des „Spiegel“ geht es unter anderem um den möglichen Einsatz von Streubomben, Angriffe auf Wohnviertel und zivile Infrastruktur, Angriffe auf eine Gaspipeline, eine Atommülldeponie und ein Heizkraftwerk. Ebenfalls im Fokus sollen Berichte über sogenannte Ziellisten stehen, die von russischen oder in der Ukraine eingesetzten tschetschenischen Einheiten geführt werden sollen. Sie sollen Namen hochrangiger ukrainischer Funktionäre enthalten, die getötet werden sollen, darunter Präsident Wolodymyr Selenskji.

Der deutsche Generalbundesanwalt kann nach dem Völkerstrafgesetzbuch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit weltweit verfolgen.