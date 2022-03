Auer fährt 2022 neben DTM auch Langstrecke

Lucas Auer wird in der "GT World Challenge Europe" starten, Vorrang genießt aber die DTM.

Lucas Auer bestreitet 2022 neben der DTM eine zweite Meisterschaft. Der Tiroler Mercedes-Pilot wird auf der Langstrecke im neu geschaffenen "Gold-Cup" der "GT World Challenge Europe" bei fünf Rennen an klassischen Strecken am Start stehen. Wie in der DTM pilotiert Auer einen Mercedes-AMG GT von Winward Racing, seinen Wagen teilt er sich mit dem Ischgler Hotelbetreiber Jens Liebhauser (49) aus Deutschland und Italo-Talent Lorenzo Ferrari (19).

Reglementiert ist der Gold-Cup in punkto Fahrer, wobei jeweils ein Pilot einen Bronze, einen Silber und einen Gold/Platin- Status (Auer) der FIA besitzen muss. Gefahren wird ab 3. April in Imola, Le Castellet, Spa-Francorchamps, Hockenheim und Barcelona. Höhepunkt der Saison sind die legendären 24 Stunden von Spa am 30./31. Juli. Auer absolviert mit seinen Teamkollegen gerade erste Testfahrten auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Die DTM hat für den Fünften des Vorjahres aber "absoluten Vorrang", wie er sagte.

(APA)