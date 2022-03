Nur Motorolas Übernahme war für Google teurer. Der Sicherheitsprofi Mandiant soll die Cloud-Dienste besser absichern. Doch die Kartellbehörde muss dem noch zustimmen.

Es ist Googles zweitgrößter Kauf in der Firmengeschichte. Nur die Übernahme von Motorola ließ man sich mit knapp 12,5 Milliarden US-Dollar mehr kosten. Mit der Übernahme von Mandiant sollen künftig Cloud-Dienste besser vor Online-Bedrohungen geschützt werden. Einer Erklärung zufolge wird Google Mandiant für 23 US-Dollar pro Aktie in bar kaufen. Nach Abschluss der Transaktion wird Mandiant Teil des Cloud-Geschäfts von Google. Sofern es der Konzern schafft, die Kartellbehörde trotz zahlreicher laufender Untersuchungen, zu überzeugen.

Microsoft sei auch an Mandiant interessiert gewesen, habe sich aber vor mehr als einer Woche aus den Gesprächen zurückgezogen, sagten zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen gegenüber Bloomberg.

Das Cloud-Geschäft könnte Google dabei helfen, sich über das Hauptgeschäft Werbung, das nach wie vor den Großteil der Einnahmen ausmacht, zu diversifizieren. Unter Chief Executive Officer Thomas Kurian, der das Unternehmen 2019 übernahm, hat Google Cloud unzählige Wege gesucht, um zu expandieren, den Dienst zuverlässiger zu machen und seine Partnerschaften zu überarbeiten, um maßgeschneiderte Projekte für mehr Kunden zu entwickeln.

Der Umsatz der Cloud-Sparte wuchs im Jahr 2021 um 47 Prozent, konnte damit aber die eigene Marktposition nicht verbessern: Den Daten der Synergy Research Group zufolge lagen Googles Marktanteile im vierten Quartal 2021 bei zehn Prozent, während während Amazon an der Spitze mit 33 Prozent liegt, dicht gefolgt von Microsoft mit 21 Prozent.

Google muss strenge Prüfung durch Kartellbehörden erwarten

Mandiant wurde vor fast zwei Jahrzehnten von Kevin Mandia, einem ehemaligen Offizier der U.S. Air Force, gegründet und hat sich einen Namen für seine Incident Response Services gemacht. Die Gespräche mit Google, ließen die Aktien von Mandiant am Handelsschluss am Montag um 16 Prozent auf 22,49 US-Dollar steigen, der höchste Tagesgewinn seit dem 8. Februar, als die Verhandlungen mit Microsoft bekannt wurden. Insgesamt stieg die Aktie dadurch seit Jahresbeginn um 28 Prozent.

Für Google könnte die größte Herausforderung noch bevorstehen – die Aufsichtsbehörden dazu zu bringen, den Deal während zahlreicher kartellrechtlicher Untersuchungen zu unterzeichnen. Es dauerte mehr als 14 Monate, bis Google seinen 2,1-Milliarden-Dollar-Kauf des Tech-Wearable-Unternehmens Fitbit aufgrund einer behördlichen Prüfung abschließen konnte. Bei der aktuellen Übernahme könnte auf Google also eine noch größere Geduldsprobe erwarten.