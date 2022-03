Bye Bye, Londongrad

That's it. Die Queen sagt Goodbye zum Buckingham Palace, dem grauen Kasten im Herzen Londongrads, nahe dem „Roten Platz“ am Eaton Square.

Statt der Garde in Bärenfellmützen paradieren hier Bodyguards in schwarzen Anzügen und Sonnenbrillen.

In den weißen Stadtvillen haben sich die russischen Oligarchen eingenistet, mit viel Bling Bling und brummenden Boliden aus italienischer und deutscher Produktion. Belgravia, Chelsea und Kensington, die Einkaufstempel Harrods und Harvey Nichols und die Nachtklubs in Soho sind längst in ihrer Hand. Nur hinauf in den Norden, ins Nobelviertel Hampstead, in den Highgate Cemetary schaffen sie es so gut wie nie – zur Ruhestätte von Karl Marx und des vergifteten Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko.

Die Queen zieht sich zurück ins Refugium von Windsor Castle, der Zitadelle über der Themse. Erst das De-facto-Schuldeingeständnis des Enfant terrible Andrew im Epstein-Skandal, die Querelen um Enkel Harry, die Corona-Erkrankung und jetzt der Krieg im Osten Europas – und das alles zum 70-Jahr-Jubiläum der Thronbesteigung, wenige Wochen vor ihrem 96. Geburtstag. Ihr bleibt wirklich nichts erspart! Pein und Mühsal eines langen Lebens im Dienst des Königreichs: Keep calm and carry on. Die Stippvisite Justin Trudeaus, des Charming Boy aus Kanada, war wenigstens ein Lichtblick. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2022)