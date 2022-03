Rückblick: Seit 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine

Mit der Invasion in sein Nachbarland hat Russland am 24. Februar eine folgenreiche Entscheidung getroffen und sieht sich seitdem massiven Gegenreaktionen des Westens ausgesetzt. Die Ukraine stemmt sich seither gegen die Angreifer. Eine Chronologie der bisherigen Entwicklungen.

21. Februar: Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine in einer bizarren Rede als unabhängige Staaten an, tags darauf stimmt auch die Staatsduma zu. „Friedenstruppen“, wie Putin sie nennt, sollen in die Separatistengebiete entsandt werden. Der Westen wirft dem Kremlchef vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen.

22. Februar: Die EU-Mitglieder nehmen mit Strafmaßnahmen vor allem den russischen Finanzsektor ins Visier. Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 wird von der deutschen Bundesregierung für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Auch die USA und weitere Verbündete kündigen Sanktionen gegen Russland an.

23. Februar: Die Ukraine rüstet sich für einen Krieg: Präsident Wolodymyr Selenskij kündigt die Teilmobilmachung von Reservisten an, ein Ausnahmezustand für 30 Tage wird verhängt. Die Separatistenführer in der Ostukraine bitten den Kreml um militärische Hilfe.

24. Februar: Der Krieg beginnt. Russische Panzer stoßen ohne Kriegserklärung in die ehemalige Sowjetrepublik vor, es gibt Luftangriffe im ganzen Land. Selenskij ruft den Kriegszustand aus und ordnet die allgemeine Mobilmachung an. Die Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa, schließt aber eine militärische Unterstützung der Ukraine weiter aus.

25. Februar: Russlands Armee dringt bis vor die Hauptstadt Kiew vor. Eine gegen Russland gerichtete Resolution scheitert wegen des Vetos aus Moskau im UN-Sicherheitsrat. China enthält sich.

26. Februar: Der Kampf um Kiew und andere Städte ist in vollem Gang. Deutschland liefert nun doch Waffen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. Die westlichen Verbündeten verschärfen die Gangart bei den Sanktionen: Der Ausschluss Russland aus Swift wird beschlossen.

27. Februar: In der Ukraine konzentrieren sich die russischen Angriffe auf Kiew und Charkiw. Der komplette Luftraum über den EU-Staaten ist für russische Flieger gesperrt. Putin setzt Abschreckungswaffen der Atommacht in Bereitschaft.

28. Februar: Es kommt zu den ersten Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew - ohne Erfolg. EU und USA verbieten Geschäfte mit der russischen Zentralbank, ihre Vermögenswerte werden eingefroren. Russland wird von europäischen und internationalen Sportwettbewerben mehr und mehr ausgeschlossen.

1. März: Moskau verübt schwere Attacken auf Charkiw. Der Fernsehturm in Kiew nahe der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar wird mit Raketen angegriffen. Ein kilometerlanger russischer Militärkonvoi steuert auf die Hauptstadt zu. Die Türkei sperrt ihre Meerengen ins Schwarze Meer für russische Kriegsschiffe. Die Zahl der Flüchtenden steigt.

2. März: Es gibt weitere Kämpfe um Kiew, Charkiw und Cherson. Die EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten Belarus.

3. März: Bei einer zweiten Verhandlungsrunde verständigt man sich auf humanitäre Korridore, um Städte evakuieren zu können.

4. März: Nach Angriffen auf Europas größtes Atomkraftwerk Saporischschja wirft der ukrainische Präsident Russland „Nuklear Terror“ vor. Beide Länder werfen sich vor, die Errichtung von Fluchtkorridoren zu verhindern. Das russische Parlament beschließt ein Zensur-Gesetz, um die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg zu verhindern. Journalisten, aber auch Internetnutzern drohen bis zu 15 Jahre Haft. Immer mehr westliche Medien ziehen sich aus dem Land zurück.

5. März: Weltweit kommt es zu Demonstrationen gegen Putins Krieg gegen die Ukraine. In der Stadt Cherson versammeln sich 2000 Menschen, um sich den russischen Truppen entgegenzustellen. Die Angriffe auf Mariupol und Wolnowacha werden intensiviert. Immer mehr Unternehmen geben bekannt, sich zum Teil oder zur Gänze aus Russland zurückziehen.

6. März: Putin kämpft im eigenen Land vermehrt gegen das eigene Volk. Mehr als 4400 Menschen wurden aufgrund von Demonstrationen festgenommen. Der Antrag der Ukraine auf einen Beitritt zur EU habe einen Prozess angestoßen, der jedoch noch Zeit benötige, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

7. März: Russland verweigert die Teilnahme an der Anhörung des Internationalen Gerichtshofs zur Völkermord-Klage der Ukraine. Aufgrund der Sanktionen erweitert Russland die Liste der „unfreundlichen Staaten“, darunter auch Österreich, und ordnet an, dass finanzielle Verpflichtungen mit diesen nur noch in Rubel beglichen werden. Mit einem Gas-Lieferstopp wird erstmals gedroht. Die Evakuierung von Mariupol wird unterbrochen. Laut dem Roten Kreuz war der Hilfskorridor vermint. Die Zahl der Flüchtlinge steigt indes weiter an. Mehr als 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht.

Der Ticker zum Ukraine-Krieg bis einschließlich 8. März 2022 in der Nachlese

