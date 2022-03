Blutkonserven "am unteren Limit"

Das Rote Kreuz ruft dringend zum Blutspenden auf. Der österreichische Lagerstand an Blutkonserven reicht nur noch für Landsleute aus, nicht aber für kriegsbetroffene Ukrainer.

„Wir haben derzeit einen Lagerstand an Blutkonserven, der am unteren Limit ist“, sagte der Bundesrettungskommandant des österreichischen Roten Kreuzes, Gerry Foitik, am Dienstag im Gespräch mit der „Presse“.

„Das heißt, wir können die Patienten in Österreich noch versorgen, aber wenn jetzt noch eine zusätzliche Anforderung auf uns zukommt, können wir die nicht mehr erfüllen“, führte Foitik weiter aus.

Derzeit können nämlich aufgrund der Coronapandemie Hunderttausende Menschen in Österreich kein Blut spenden. Erst 14 Tage nach der Genesung könne wieder Blut gespendet werden.