Zwei Krisen, aber (noch) kein Krisensicherheitsgesetz

Am vergangenen Nationalfeiertag wurden die Pläne für das Krisensicherheitsgesetz erstmals präsentiert.

Am Nationalfeiertag kündigten ÖVP und Grüne eine große Reform an: Erstmals sollte rechtlich definiert werden, was eine Krise ist – und wie die Kompetenzen im Ernstfall verteilt sind. Die Regierung braucht eine Zweidrittelmehrheit. Seit Monaten gab es aber nur einen einzigen Termin.

Dass es für die erste große Krise der jüngeren Vergangenheit zu spät war, das wusste auch die Bundesregierung. Immerhin war es erst die Pandemie, die die Schwachstellen des österreichischen Krisenmanagements aufzeigte. Aber zumindest für die Zukunft wollte man besser vorbereitet sein: Am vergangenen Nationalfeiertag kündigten ÖVP und Grüne ein neues Krisensicherheitsgesetz an. Beim nächsten Ernstfall sollten die Kompetenzen und die Abläufe klar festgelegt sein.

Der ursprüngliche Plan: Im Idealfall sollte das Gesetz im Februar beschlossen werden – mit einer Zweidrittelmehrheit. Mit dem russischen Angriffskrieg kam die nächste Krise. Nur das Gesetz gibt es noch nicht.