Auch die Gewalt kehrt ins Fußballstadion zurück

Wien. Die Spieler hatten sie schmerzlich vermisst, die Fans vor den TV-Geräten ebenfalls. Nach zwei langen Corona-Jahren mit Fußballspielen vor (fast) leeren Tribünen sind Besucher weltweit in die Stadien zurückgekehrt. Es wird wieder gemeinsam gesungen, geklatscht und gejubelt. Die Stimmung, von der ein solches Live-Erlebnis lebt, ist endlich hergestellt. Leider mit den bekannten Schattenseiten, denn durch die offenen Stadiontore schritten zuletzt auch die sogenannten Problemfälle in Fan-Kreisen.

In der Südstadt waren es am Wochenende Mitglieder der Gruppierung „Unsterblich“, die der Wiener Austria zugerechnet wird. Mehrere vermummte Personen waren nach Spielende Richtung Admira-Sektor gelaufen, attackierten Personen und beleidigten den dunkelhäutigen Admira-Profi Josef Ganda rassistisch. Austrias Sportdirektor, Manuel Ortlechner, entschuldigte sich noch in der Kabine bei Ganda und den Admira-Spielern. „Das sind keine Austria-Fans. Wir verurteilen diese Vorfälle auf das Schärfste und distanzieren uns klar davon“, hieß es in einer Klub-Aussendung.

Den Status als Fanklub hat die Austria der Gruppierung, die nicht nur durch Gewalt, sondern auch rechtsradikales Gedankengut immer wieder auffällig wird, schon länger entzogen, die entsprechenden Personen sind zudem mit einem Hausverbot für die Generali-Arena belegt. Um generelle Stadienverbote in Österreich zu verhängen, braucht es Anträge seitens der Behörden oder Klubs, wie die Bundesliga auf Anfrage erklärt. Details zu aktuellen Fällen nannte sie keine.

Die Austria hat weitere Anträge nach Foto- bzw. Video-Identifizierung angekündigt, auch die Admira gab als Veranstalter ihr Überwachungsmaterial an die Behörden weiter. Allerdings hat jedes Stadienverbot ein Ablaufdatum. Und die effektive Durchsetzung hängt wiederum vom funktionierenden Zusammenspiel zwischen Veranstalter, Sicherheitsdienst vor Ort und szenekundigen Polizisten ab. „Wir können dieses gesellschaftliche Problem nur gemeinsam in den Griff bekommen. Das ist ein laufender Prozess, den wir jetzt noch vehementer vorantreiben werden“, erklärte Austria-Vorstand Gerhard Krisch.

26 Haftbefehle in Querétaro

Noch weitaus dramatischer waren die Bilder aus Mexiko, die die Fußballwelt erschütterten. Bei der Ligapartie zwischen Querétaro und Atlas Guadalajara stürmten Stadienbesucher das Spielfeld und attackierten sich mit Fäusten und Gegenständen bis hin zu Messern. Auch nach Spielabbruch beruhigte sich das Geschehen nicht, in sozialen Netzwerken geteilte Videos zeigen, wie noch auf bereits am Boden liegende Menschen mit Fußtritten losgegangen wurde. Angesichts der schrecklichen Bilder war zunächst von mehreren Toten ausgegangen worden, was Querétaros Gouverneur, Mauricio Kuri, jedoch dementierte. 26 Verletzte wurden im Spital behandelt, 19 konnten es schon verlassen. Am Montagabend versammelten sich Menschen vor dem Stadion in Guadalajara zu einer Messe, um für rasche Genesung zu beten.

Inzwischen wurden 26 Haftbefehle erlassen, unter anderem wegen versuchten Mordes. Es fanden mehrere Hausdurchsuchungen statt, auch die Bevölkerung jagte nach den Aggressoren und teilte Fotos im Internet. Der Polizei-Einsatzleiter sowie weitere vier Beamte sind suspendiert, das Stadion La Corregida in Querétaro gesperrt und das Sicherheitsteam entlassen. Die Liga wird jedoch fortgesetzt, vorerst ohne Gästefans. Als Co-Gastgeber der WM 2026 (mit USA und Kanada) steht Mexiko auch bei der Fifa unter strenger Beobachtung.

