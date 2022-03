Brüssel ruft Bürger auf, weniger zu heizen

Die EU-Kommission hält es für möglich, heuer zwei Drittel der Gasimporte aus Russland zu ersetzen. Zur Dämpfung der Energiekosten will sie die Versorger in die Pflicht nehmen.

Die Europäische Kommission fordert die Bürger der Union auf, die Thermostate der Heizungen in ihren Wohnungen herunterzudrehen und generell weniger Energie zu verbrauchen, um die Abhängigkeit Europas von russischen Gasimporten zu senken. „Indem Sie Ihren Thermostat zu Hause herunterregeln, indem Sie bewusster sind in Ihrem Verbrauch, können Sie einen Beitrag leisten“, sagte Frans Timmermans, der für Energie- und Klimapolitik zuständige Vizepräsident der Kommission, am Dienstag nach deren wöchentlicher Sitzung.

Timmermans und die Energiekommissarin Kadri Simson stellten ihre Ratschläge an die Mitgliedstaaten vor, wie die russischen Gasimporte gesenkt werden können. Sie setzen ein hohes Ziel: noch heuer sei es der Union möglich, rund 100 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland zu ersetzen. Das wären rund zwei Drittel der gesamten Importe aus Russland. „Das ist verdammt hart. Aber es ist möglich, wenn wir unsere Bemühungen verstärken“, sagte Timmermans.