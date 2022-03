Polaschek befürwortet Sanktionen für russische Wissenschaft

Während Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) die wissenschaftliche Kooperation mit Russland „einfrieren“ will, greift die ÖH russischen Studenten finanziell „unter die Arme“.

Der Ukraine-Krieg macht auch vor der internationalen Forschung nicht halt. Die EU-Kommission hat neben den zahlreichen ökonomischen auch strikte Sanktionen im Bereich der Wissenschaft und Forschung gesetzt: Kooperationen mit der Russischen Föderation, etwa jene im Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“, werden suspendiert. Von Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) kommt dafür Zustimmung: „Die russische Invasion in die Ukraine ist auf das Schärfste zu verurteilen und durch nichts zu rechtfertigen“, sagt Polaschek zur „Presse“.

Konkret bedeuten die Sanktionen, dass Auszahlungen an russische Einrichtungen – im Rahmen bestehender Verträge – gestoppt. wurden. Im EU-Forschungsrahmenprogramm werden bis auf Weiteres keine neuen Projekte mit russischen Partnern genehmigt bzw. Verträge abgeschlossen. Das hat auch auf die heimischen Hochschulen direkten Einfluss: Polaschek empfiehlt den heimischen Forschungseinrichtungen, „die bisherige Zusammenarbeit mit russischen Einrichtungen im Bereich der Forschung sowie der Hochschulbildung bis auf Weiteres einzufrieren bzw. individuelle Kontakte kritisch zu überprüfen“.

Erlass der Studiengebühren für Ukrainer

Unterdessen unternehme die Bundesregierung „alle Anstrengungen“, um Ukrainerinnen und Ukrainer, „egal, ob vor Ort oder auf der Flucht, bestmöglich zu unterstützen“. Die Mitglieder der Österreichischen Hochschulkonferenz hätten bereits am 2. März eine gemeinsame Solidaritätserklärung verfasst und „tragen diese Unterstützung teilweise mit eigenen zusätzlichen Maßnahmen mit“.



Eine erste konkrete Maßnahme Polascheks umfasst den Erlass der Studienbeiträge für die rund 2300 ukrainischen Studierenden im Sommersemester 2022, die an öffentlichen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen in Österreich studieren. „Weitere konkrete Maßnahmen sind in Planung und werden zeitnah kommuniziert“, sagt Polaschek.

ÖH setzt eigene Maßnahmen

Auch die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist inzwischen aktiv geworden. Sie will nicht nur ukrainischen, sondern auch russischen Studierenden unter die Arme greifen: Weil viele Studierende aus der Ukraine und aus Russland derzeit nicht auf ihr Konto zugreifen könnten, sollen diese nun eine finanzielle Soforthilfe von 1000 Euro pro Person erhalten können. Einen Antrag auf die Soforthilfe stellen kann jede Person, die eine russische oder ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt. Geprüft werde, ähnlich wie beim Corona-Härtefonds, die soziale Bedürftigkeit der antragstellenden Person, heißt es in einer Aussendung der ÖH.

Den für manche wohl irritierenden Umstand, dass auch russische Studenten finanzielle Hilfe erhalten, erklärt man folgendermaßen: „Uns ist es wichtig, dass auch russische Studierende auf die Förderungen Anspruch haben. Sie sind genauso von dem Krieg, der vom Kreml angefangen wurde, betroffen und können nichts dagegen tun“, sagt Naima Gobara aus dem ÖH-Vorsitzteam. Die Antragstellung ist ab heute, 9. März, möglich.

