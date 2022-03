Wie lässt sich messen, wie intelligent eine Tierart ist?

Ein winziger Wurm trifft bei der Futtersuche komplexe Entscheidungen und optimiert so seinen Energiehaushalt – mit nur 302 Neuronen. Nicht nur die Studie dazu zeigt: Die Zahl der Nervenzellen ist kein verlässlicher Indikator für kognitive Fähigkeiten. Aber was stattdessen?

Es ist nur ein Wurm, ein farbloser, winzig kleiner, einen Millimeter lang. Sein Name ist irreführend wie russische Propaganda: Pristionchus pacificus wurde an der Pazifikküste entdeckt, ist aber nicht friedfertig, sondern auch räuberisch unterwegs. Am liebsten frisst er Bakterien, aber ihm schmecken auch wehrlose Larven eines anderen Fadenwurms. Dieser ist im ausgewachsenen Zustand ein Konkurrent um die Bakterien. Pristionchus beißt ihn auch dann noch, kann ihn aber nicht töten und verzehren. Warum uns das interessieren sollte?

Nun, unser Wurm hat nur 302 Neuronen, lächerlich wenig im Vergleich zu den 86 Milliarden eines Homo sapiens. Aber wie andere Allesfresser muss auch er seine Ernährung optimieren, samt Kosten und Nutzen der Futtersuche. Klingt komplex. Wie trifft er Entscheidungen? Um das für eine Art zu klären, fokussieren Neurobiologen meist auf die Struktur des Gehirns. Kathleen Quach von der University of California in San Diego hat stattdessen in Experimenten das Verhalten des Wurms beobachtet – und ist zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen (Current Biology, 7. 3.).

Kämpfe nur dann, wenn es sich lohnt

Wenn Pristionchus seinen Konkurrenten beißt, ist das kein missglückter Versuch, ihn zur Beute zu machen, sondern erfolgreiche Abschreckung: Der Konkurrent flieht und überlässt ihm die Bakterien. Unser Wurm patrouilliert sogar durchs Revier und vertreibt gezielt. Aber nur, wenn es etwas zu verteidigen gilt: bei einem knappen Angebot an Bakterien. Sind sie gar nicht oder aber im Überfluss vorhanden, verzichtet er auf die Bisse. Larven setzt er umso eher auf den Speiseplan, je weniger Bakterien da sind. Insgesamt handelt er genau so, dass er seinen Energiehaushalt optimiert – mit 302 Nervenzellen.

Ist deren Anzahl überhaupt ein brauchbarer Indikator für die Fähigkeiten einer Tierart? Begonnen hat die Forschung viel plumper, mit der Messung von Größe und Gewicht des Gehirns. Aber der Blauwal ist mit seinem Acht-Kilo-Hirn viel weniger intelligent als wir mit 1,3 Kilo Hirngewicht. Und relativ zum Körpergewicht? Da würde uns die Spitzmaus schlagen. Also versuchte man, die Masse mit jener zu vergleichen, die aufgrund des Körpervolumens zu erwarten wäre. Diese Maßzahl kommt der Wahrheit offenbar näher, weil hier der Mensch das Ranking anführt und bekannt schlaue Tiere wie Schimpansen und Raben folgen. Aber vieles passt auch hier nicht.

Man erkannte: Eine wichtige Rolle spielt die Dichte der Windungen der Hirnrinde, wo die höheren kognitiven Fähigkeiten ihren Sitz haben. Dabei gilt: Je dichter, desto mehr Neuronen und Synapsen, die sie miteinander verbinden.

Also einfach Neuronen im Kortex zählen? Nicht nur die Würmer-Studie spricht dagegen. Auch Schweine schneiden in Experimenten besser ab, als es ihre Neuronenzahl nahelegt. Vor allem aber: Der Grindwal, der eigentlich ein Delfin ist, hat mit 37 Mrd. kortikalen Nervenzellen doppelt so viele wie der Mensch. Und so wenig wir über ihn wissen: Klüger als wir ist er sicher nicht.

Es geht wohl auch um Dichte und Abstand der Zellen, das Verhältnis von Synapsen zu Neuronen, die Geschwindigkeit bei der Übermittlung der Informationen . . . Bisher sind wir nicht schlau genug, um das komplizierteste aller Organe wirklich zu durchschauen.



