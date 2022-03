Das zerstörte Leben der Kinder

Trennung von Familien ist in der Ukraine zum traurigen Alltag geworden: Auf dem Bild verabschieden sich zwei Schwestern auf der Flucht von der Mutter.

Vom Krieg sind 7,5 Millionen Kinder betroffen. Sie sind immer schutzloser dem Tod, der Gewalt und Vertreibung ausgesetzt.

Der kleine Bub ist im dicken, blauen Anorak eingepackt, die Mütze hat er tief über die Ohren gezogen, am Rücken leuchtet sein roter Rucksack. Freundlich, etwas schüchtern, lächelt er in die Kamera, während er einen Pappbecher umklammert. Das Foto dieses kleinen Helden des Ukraine-Krieges ging am Wochenende um die Welt. Der Elfjährige ist allein Hunderte von Kilometern durch den Krieg gereist, um die friedliche Slowakei zu erreichen.



Dort angelangt, verpflegten und feierten ihn Helfer und Grenzbeamte, bis ihn Verwandte abholten. Die slowakische Polizei erzählte später seine Geschichte: Der Bub stammt aus der Nähe von Saporischschja, jener Stadt, dessen AKW Russen beschossen haben. Seine Mutter habe den Sohn in Sicherheit wissen wollen, aber könne selbst nicht das Land verlassen, sie sei zu krank zum Reisen, postete sie auf Facebook. So schrieb sie dem Sohn die Telefonnummer von Verwandten nahe Bratislava auf die Hand, steckte ihm einen Zettel mit weiteren Details und den Pass ein. Und dann setzte sie den Buben in den Zug.