Deutscher Verfassungsschutz darf AfD als Verdachtsfall einstufen

Die Klage der deutschen Rechtspartei wurde abgewiesen.

Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD einer Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts zufolge als rechtsextremistischen Verdachtsfall einordnen. Eine entsprechende Klage der AfD werde abgewiesen, erklärte das Gericht am Dienstag.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz plane derzeit keine Hochstufung der AfD als "gesichert extremistische Bestrebung". Das stellte der Anwalt des Verfassungsschutzes, Wolfgang Roth, am Dienstag in der Verhandlung am Verwaltungsgericht Köln klar. Die AfD zog daraufhin entsprechende Anträge zurück.

Roth führte aus, dass der sogenannte Flügel großen Einfluss in der Gesamtpartei ausübe. Mehrere Landesverbände in Ostdeutschland seien ganz klar flügelorientiert. Man könne die Strömung rund um den Flügel auch nicht auf den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und dessen unmittelbaren Anhang reduzieren. "Die Flügel-Anhänger waren ja allesamt AfD-Mitglieder", sagte Roth. Und sie befänden sich ganz überwiegend weiterhin in der Partei. Mit der Auflösung des Flügels seien diese Personen nicht aus der Partei ausgeschlossen. Sie seien vielmehr in herausgehobenen Funktionen zu finden.

(APA/dpa)