1:7 gegen Bayern: Salzburgs schwarzer Fußballabend

Vor dem Anpfiff mit der großen Sensation liebäugelnd, schlittert Meister Salzburg bei Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel in ein historisches Debakel.

Salzburgs Reise durch Europa hat am Dienstagabend ein jähes Ende genommen. Österreichs Meister ging im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Bayern München mit 1:7 unter (Hinspiel 1:1). Mann des Abend war Robert Lewandowski mit drei Toren. Die Bayern stehen zum 20. Mal im Viertelfinale der Königsklasse, Salzburg muss auf seine Premiere warten. Ebenfalls aufgestiegen ist der FC Liverpool (0:1 im Rückspiel gegen Inter Mailand, Gesamtscore 2:1).

Dass Salzburg an diesem kalten Abend in München (2 Grad beim Anpfiff) in ein derartiges Debakel schlittern könnte, damit war absolut nicht zu rechnen gewesen. Deutschlands Rekordmeister hatte seit Wochen nicht in Hochform agiert, nur zwei der jüngsten fünf Spiele gewonnen. Salzburg wusste da auf nationaler Ebene schon viel mehr zu überzeugen. Und dann war da noch das Hinspiel in Wals-Siezenheim vor drei Wochen. Es hatte veranschaulicht, dass ein Duell zwischen dem deutschen und österreichischen Meister kein ungleiches sein muss.

Salzburg war also aus gutem Grund hoffnungsfroh zum Rückspiel nach München gereist, hatte in Interviews noch die große Vorfreude betont. Die jüngste Mannschaft der Champions League, sie wollte ihren Auftritt in der Allianz Arena auch genießen. Daraus wurde nichts. Es war eines dieser Spiele, in welchem man als unterlegenes Team den Schlusspfiff regelrecht herbeisehnt. Aus Salzburger Sicht hätte er schon nach einer halben Stunde ertönen dürfen – zu diesem Zeitpunkt war das Spiel schon entschieden, es stand 0:4.

Gerade einmal zehn Minuten konnte die Elf von Matthias Jaissle das Spiel offen gestalten. In einer von beiden Seiten aktiv gestalteten Anfangsphase fand Robert Lewandowski die erste Möglichkeit vor (2.), im Gegenzug vergab Nicolás Capaldo nach Vorarbeit von Karim Adeyemi. Capaldo ist eben mehr Typ Kämpfernatur und Abräumer denn Vollstrecker.

Zwei Fouls, zwei Elfmeter

Den Anfang von Ende markierte eine geschickte Körperdrehung Lewandowskis. Der Pole wollte sich im Strafraum in Schussposition bringen, Salzburgs Abwehrchef Maximilian Wöber kam den berühmten Schritt zu spät, traf Lewandowski am Knöchel. Diesen (12.) und auch den nächsten Elfmeter (21., wieder Wöber-Foul) verwandelte der polnische Weltfußballer souverän im linken Eck.

Salzburg begann mit seinem Schicksal zu hadern. Noch mehr, als Lewandowski Sekunden nach seinem zweiten Treffer sogar auf 3:0 stellte (23., Abstimmungsfehler zwischen Torhüter Philipp Köhn und Wöber). Natürlich war der Spielverlauf ein höchst unglücklicher, aber es gab Gründe, warum Salzburg nie zu seinem gewohnten Spiel fand.

Es mangelte an der Präzision von Pässen und Abschlüssen – und ganz augenscheinlich an diesem Abend am Durchsetzungsvermögen in Zweikämpfen, nicht nur bei Wöber. Spieler wie Brenden Aaronson, Karm Adeyemi oder Junior Adamu sind schnell und trickreich, werden sie aber in Zweikämpfe verwickelt, sind sie ihren Gegenspielern vom Format Niklas Süle noch zu häufig unterlegen.

Tore von Serge Gnabry (31.), Thomas Müller (54./83.) und Leory Sané (85.) rundeten das bayrische Fußballfest ab, für die Gäste konnte Maurits Kjærgaard (70.) nur bedingt Ergebniskosmetik betreiben. Das 1:7 ist Salzburgs höchste Europacup-Niederlage in der Red-Bull-Ära.

("Die Presse", Printausgabe 9.3.2022)