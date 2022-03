Venezuela lässt zwei US-Amerikaner frei

Das politische Tauwetter zwischen den USA und Venezuela setzt sich fort. Eine Lockerung der Öl-Sanktionen der USA scheint möglich.

Die venezolanische Regierung hat nach Gesprächen mit den USA zwei inhaftierte US-Bürger freigelassen. Einer der Gefangenen sei als Gustavo Cardenas identifiziert worden, einer von sechs Citgo-Ölmanagern, die 2017 verurteilt worden waren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der zweite sei ein Amerikaner mit kubanischem Wurzeln, Jorge Alberto Fernandez, der wegen anderer Vorwürfe inhaftiert war.

"Heute Abend werden zwei Amerikaner, die ungerechtfertigt in Venezuela festgehalten wurden, ihre Familien wieder umarmen können", teilte US-Präsident Joe Biden in einem Statement mit. "Wir bringen Gustavo Cardenas und Jorge Fernandez zurück nach Hause", so Biden, der keine Details über den Verbleib der Freigelassenen preisgab.

Mögliche Lockerung der Öl-Sanktionen

Die Freilassungen wurden in den USA als Geste des guten Willens gegenüber der US-Regierung nach einem Treffen mit einer hochrangigen US-Delegation in Venezuelas Hauptstadt Caracas gewertet. Die Regierung in Washington hatte sich um die Freilassung von mindestens neun Männern bemüht, darunter die sogenannten "Citgo 6", zwei ehemalige Soldaten einer US-Spezialeinheit und ein Marinesoldat.

Bei den Treffen der USA und Venezuela am Wochenende ging es nicht nur um das Schicksal der festgehaltenen Amerikaner, sondern auch um eine mögliche Lockerung der Öl-Sanktionen der USA gegen das OPEC-Mitglied, das als enger Verbündeter Russlands gilt. US-Präsident Biden muss die Versorgungslücke schließen, die mit dem Embargo russischer Ölimporte als Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine entstanden ist.

