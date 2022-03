Gericht in Los Angeles entscheidet erneut gegen Polanski

(c) APA/AFP/THOMAS SAMSON

Hat der Regisseur seine Strafe wegen eines Sexualdelikts doch schon abgesessen? Das soll die Aussage eines Staatsanwalts nahelegen. Doch diese bleibt weiter unter Verschluss.

Seit mehr als 40 Jahren läuft das Verfahren gegen den Regisseur Roman Polanski wegen eines Sexualdelikts und auch nach der jüngsten Entscheidung eines Gerichts in Los Angeles ist kein Ende in Sicht. Eine bisher nicht veröffentlichte frühere Aussage-Mitschrift bleibt nach richterlicher Anordnung weiter unter Verschluss, wie "Deadline.com" am Dienstag berichtete.

Im Kern geht es um die Frage: Hat Polanski seine Strafe bereits abgesessen oder nicht? Polanski hatte 1977 zugegeben, Sex mit einer 13-Jährigen gehabt zu haben, den Vorwurf einer Vergewaltigung aber zurückgewiesen. Er verbrachte mehrere Wochen in einer Haftanstalt unter psychiatrischer Beobachtung. Im Gegenzug für sein Geständnis wollte der damalige Richter von einer längeren Haftstrafe absehen. Unmittelbar vor der Strafmaßverkündung gab es aber Zweifel an dieser Zusage, Polanski floh nach Frankreich und betrat die USA seitdem nie wieder.

Geleitet hat das Strafverfahren der damalige US-Staatsanwalt Roger Gunson. Dieser soll 2010 wichtige Äußerungen gemacht haben, die Polanskis Gesuch untermauern könnten, dass er seine Strafe in den USA bereits abgesessen habe. Schon 2017 hatte ein Richter gegen die Offenlegung der Dokumente gestimmt. Zwei US-Journalisten hatten nun erneut die Offenlegung gefordert.

Die neuerliche Absage des Gerichts habe ihn nicht überrascht, teilte Polanskis Anwalt, Harland Braun, am Dienstag in einer Stellungnahme der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Richter stünden unter Druck, das jahrzehntelange Fehlverhalten früherer Kollegen zu decken. Er werde Berufung gegen die Entscheidung einlegen, betonte Braun.

Das Gericht in den USA hat wiederholt die Auslieferung des Starregisseurs verlangt. Polanskis Anwälte setzen sich dagegen für ein Ende der Strafverfolgung ein. Auch Polanskis Opfer, eine heute 58 Jahre alte Amerikanerin, hat mehrmals öffentlich bekundet, dass sie nicht gegen den Regisseur vorgehen wolle.

Doch auch in Frankreich gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen Polanski: Die Fotografin und Schauspielerin Valentine Monnier Polanski beschuldigte ihn 2019, sie 1975 vergewaltigt zu haben.

